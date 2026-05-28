Marriage Not Service Contract: 'বিয়ে কোনও চুক্তি নয়, আর বউ চাকর নয়', ডিভোর্স আবেদনে স্বামীকে দাম্পত্যের পাঠ হাইকোর্টের

Divorce Case: বিয়ে হল স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমান অংশীদারিত্ব। স্ত্রীকে কোনোভাবেই 'বন্দি পরিচারিকা' হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। শুধুমাত্র গৃহস্থালির দায়িত্ব পালন না করলে তাকে ‘নির্যাতন’ বা অত্যাচার বলে দাগিয়ে দেওয়া যায় না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্প্রতি এক মামলায় বম্বে হাইকোর্টের রায় নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। স্ত্রী রান্না করছেন না বা গৃহস্থালির কাজ ঠিকমতো করছেন না—এই অভিযোগকে ‘নির্যাতন’ বলা যায় না। কারণ স্ত্রী কোনও পরিচারিকা নন। আদালতের মতে, বিয়ে কোনও 'সার্ভিস কন্ট্রাক্ট' বা চাকরির চুক্তি নয়। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সময় বদলেছে—সংসারের কাজকর্মে স্বামীকেও সমানভাবে অংশ নিতে হবে। ভাগ করে সংসারের দায়িত্ব সামলানোই আধুনিক দাম্পত্য জীবনের শর্ত।
এই মামলায় স্বামীর মা ও মাসির সাক্ষ্যকে আদালত গ্রহণ করেনি, কারণ তারা পরিবারের সদস্য হিসেবে একতরফা কথা বলতে পারেন। ২০০২ সালে এই দম্পতির বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই তাদের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। স্বামীর অভিযোগ, স্ত্রী ঘরকন্নার কাজ করতে পারেন না, তার বাবা-মায়ের কথা শোনেন না এবং তার ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ়। এই কারণ দেখিয়ে স্বামী ২০০৪ সালে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেন।
এদিকে স্ত্রীর অভিযোগ, তাকে দিয়ে জোর করে বাড়ির সব কাজ করানো হতো এবং কেবল বেঁচে যাওয়া খাবার খেতে দেওয়া হত। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কারণেই তিনি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন। বম্বের আদালত নিম্ন আদালতের দেওয়া বিবাহবিচ্ছেদের নির্দেশটি বাতিল করে দিয়েছে। এমনকী স্ত্রী একটি আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ক্লাস করাতেন বলে নিম্ন আদালত তার খোরপোশ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট জানায়, স্বামীর আর্থিক অবস্থা স্বামী একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অনুযায়ী স্ত্রীকে সাহায্য করা তার দায়িত্ব।
এরপরই আদালত স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে যে, প্রতি মাসে স্ত্রীকে ১০,০০০ টাকা জীবনযাপনের জন্য এবং অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা থাকার জায়গার জন্য দিতে হবে। এমনকী দাম্পত্যের সবক শিখিয়ে আদালত জানায়, ঘরকন্নার কাজে অক্ষমতা কোনও অপরাধ নয় এবং এটি বিবাহবিচ্ছেদের ভিত্তি হতে পারে না। আদালত মনে করে, আধুনিক সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, কাজের চুক্তির ওপর নয়।
