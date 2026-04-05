CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • UP Shocker: পরপুরুষের নেশায় স্বামীকে খুনের নৃশংস প্ল্যানিং: হাতের ট্যাটু আর মদের বোতলের QR কোডেই হাড়হিম রহস্যফাঁস

UP Shocker: পরপুরুষের নেশায় স্বামীকে খুনের নৃশংস প্ল্যানিং: হাতের ট্যাটু আর মদের বোতলের QR কোডেই হাড়হিম রহস্যফাঁস

UP Shocker: স্বামী জানতে পেরে যান, স্ত্রী পরকীয়ায় লিপ্ত। তাই পথের কাঁটা সরাতে প্রেমিকের সঙ্গে মিলে ভয়ংকর প্ল্যানিং করেন স্ত্রী। তারপর ভেবেছিলেন, আর পুলিস তাদের ধরতে পারবে না। কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে দেয় পুলিস।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 5, 2026, 04:43 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিখোঁজ হওয়ার ডায়েরি, অর্ধেক পোড়া দেহ আর একটি মদের বোতলের কিউআর (QR) কোড- এই সামান্য সূত্র ধরেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রহস্যফাঁদ করল পুলিস। প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে খুন। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের। 

গত ১ এপ্রিল রাতে আগ্রার সাইয়ান এলাকায় একটি অর্ধেক পোড়া মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। দেহটির মুখ এতটাই পুড়ে গিয়েছিল যে চেনার উপায় ছিল না। তবে হাতের একটি ট্যাটু দেখে দেহটি লোকেন্দ্র নামে এক ব্যক্তির বলে শনাক্ত করা হয়। পরের দিনই লোকেন্দ্রর ভাই থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তিনি জানান, মহেশ প্রজাপতি নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে লোকেন্দ্রকে শেষবার দেখা গিয়েছিল।

ঘটনাটি তদন্তে পুলিস পাঁচটি টিম গঠন করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিস কিছু মদের বোতল এবং কাগজের টুকরো উদ্ধার করে। এই ছোট ছোট সূত্রগুলোই খুনিদের ধরার প্রধান চাবিকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। পুলিস তদন্তে নেমে জানতে পারে, ঘটনাস্থলে পাওয়া কাগজের টুকরো দেখে পুলিস স্থানীয় এক ফল বিক্রেতার খোঁজ পায়, যিনি ওই ধরণের কাগজ ব্যবহার করেন। মদের বোতলের কিউআর কোড স্ক্যান করে পুলিস জানতে পারে সেটি কোন দোকান থেকে কেনা হয়েছিল। সেই দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়।

পুলিস লোকেন্দ্রর স্ত্রী, তার প্রেমিক মহেশ প্রজাপতি এবং মহেশের বন্ধু ধর্মবীরকে আটক করে। জেরায় মহেশ স্বীকার করে যে, লোকেন্দ্রর স্ত্রীর সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি লোকেন্দ্র বিষয়টি জেনে ফেলায় তাকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে তারা।

১ এপ্রিল লোকেন্দ্র বাড়ি থেকে বের হলে তার স্ত্রী মহেশকে খবর দেন। মহেশ এবং ধর্মবীর লোকেন্দ্রকে মদ খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এরপর নির্জন মাঠে নিয়ে গিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে অচেতন করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করতে গমের খড় এবং পেট্রোল দিয়ে তার দেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

পশ্চিম আগ্রার ডিসিপি আদিত্য কুমার জানিয়েছেন, 'প্রযুক্তিগত তথ্য এবং সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে খুব দ্রুত এই মামলার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।' অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ইতিমদ্ধেই আদালতে পেশ করা হয়েছে। সফল তদন্তের জন্য পুলিসকর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

