Zee News Bengali
Mental cruelty: 'মা-বোনকে ছেড়ে আসতে স্বামীকে বাধ্য করা মানসিক নিষ্ঠুরতা', ডিভোর্স মঞ্জুর হাইকোর্টের...

Wife pressured husband to abandon mother and sister: বিয়ের পর থেকে স্ত্রী যৌথ পরিবারে থাকতে রাজি ছিলেন না। বার বার তাঁকে পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়ার জন্য ও মা-বোনের থেকে আলাদা থাকার জন্য চাপ দিত থাকেন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 26, 2025, 08:07 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মা, বোনকে ছেড়ে আসার জন্য স্বামীকে চাপ দিচ্ছিলেন স্ত্রী। এটা মানসিক নিষ্ঠুরতা। এই যুক্তিতেই স্বামীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনে সম্মতি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। ২০০৭ সালের ২৭ মার্চ ওই দম্পতির বিয়ে হয়। ২০০৮ -এরজানুয়ারি দম্পতির এক পুত্র সন্তান হয়। এর কিছুদিন পর থেকেই সমস্যা দেখা দেয়। পারিবারিক জটিলতা আদালত পর্যন্ত গড়ায়শেষপর্যন্ত আদালত দম্পতিকে বিবাহ বিচ্ছেদে অনুমতি দিয়েছে

আদালতে স্বামী অভিযোগ করেন, বিয়ের পর থেকে স্ত্রী যৌথ পরিবারে থাকতে রাজি ছিলেন না। বার বার তাকে পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়ার জন্য ও মা-বোনের থেকে আলাদা থাকার জন্য চাপ দিত থাকেন। পরিবারের দায়িত্ব অবহেলা করতে থাকেন। কিছুতেই তাঁর স্ত্রী, তার মা-বোনের সঙ্গে মানিয়ে নিতেন না। প্রায়শই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। এই ধরণের আচরণ বিয়ের পর থেকেই শুরু হয়েছিলরবর্তীতেও অব্যাহত ছিল।

এমনকি তাঁর স্ত্রী বিয়ের চূড়াও খুলে ফেলেন। বেশ কয়েকবার তাকে তার পরিবারের সদস্যদের মিথ্যা ফৌজদারি মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিতেন। ২০০৯-স্ট মাসে ঝগড়ার পর স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে যান। সেইসয় পুলিসে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়এমনকি মা ও বোনের সঙ্গে শুধু তর্ক করা নয়, রীতিমতো আক্রমণাত্মকও হয়ে ওঠেন।

যদিও স্ত্রী দাবি করেছিলেন যে গর্ভাবস্থায় তাঁর উপর মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর দাবির সঙ্গে তাঁর আচরণের কোনও সঙ্গত প্রমাণ পায়নি আদালত। তাই স্বামীর অভিযোগকে মান্যতা দিয়ে মানসিক নিষ্ঠুরতার যুক্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর করে আদালত।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
mental crueltydivorcedelhi high courtdivorce to husbandWife pressured husband
