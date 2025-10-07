English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
UP woman turns into snake: 'স্য়ার! রাত হলেই বউ সাপ হয়ে যায়, কামড় দেওয়ার জন্য তাড়া করে', যুবকের অভিযোগ শুনে তাজ্জব জেলাশাসক

Updated By: Oct 7, 2025, 04:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিনের বেলা সবকিছু ঠিকঠাক। স্বাভাবিকই  থাকে কিন্তু রাত হলেই সম্পূর্ণ বদলে যায় স্ত্রী। রাতে শোওয়ার পরই সাপের মূর্তি ধারন করে স্ত্রী। তারপর ঘরময় ছোটাছুটি করে ছোবল দেওয়ার জন্য। 'সরকারি সমাধান' দিবস অনুষ্ঠানে এমনই চাঞ্চল্য়কর দাবি করলেন উত্তর প্রদেশের এক যুবক। সীতাপুর জেলার ঘটনা।

সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার জন্য উত্তর প্রদেশে সরকারি ভাবে আয়োজন করা হয় 'সমাধান দিবস' কর্মসূচি। রাস্তাঘাট, বিদ্যুত্, রেশন-সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে সরকারি ওই কর্মসূচিতে অভিযোগ করেন সাধারণ মানুষ। সীতাপুরের  লোধসা গ্রামে বসেছিল সেই সভা। সেখানেই একেবারে জেলা শাসকের সামনে হাজির হলে মেহরাজ নামে এক যুবক। তিনি যে অভিযোগ করলেন তা শুনে চক্ষু চড়কগাছ প্রশাসনের কর্তাদের। মেহেরাজ বলেন, স্য়ার আমার বউ নাসিমুন রাত হলেই সাপ হয়ে যায়। তারপর আমাকে কামড় দেওয়ার জন্য তেড়ে আসে। 

এখানেই থেমে থাকেননি মেহরাজ। তিনি আরও বলেন, বহুবার তাঁর স্ত্রী তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিবারই তার ঘুম ভেঙে যায়। স্ত্রী আমরা উপরে মানসিক অত্যাচার চালায়। ঘুমন্ত অবস্থায় যে কোনও সময় আমাকে খুন করে ফেলতে পারে।

হাটের মাঝে মেহরাজ ওই কথা বলতেই মুহূর্তে তা সোশ্য়াল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, কে বলতে পারে ওই মহিলা কাউকে কামড়ায়নি! অন্য একজন লিখেছেন, মেহরাজেরও উচিত কেউটে হয়ে যাওয়া। নইলে বাঁচতে পারবেন না।  অন্য একজল লিখছেন, মেহরাজ তো খুবই ভাগ্যবান। বিয়ে করে ও এখন শ্রীদেবীকে দেখতে পাচ্ছে। উল্লেখ্য়, ১৯৮৬ সালে তাঁর নাগিন ছবিতে মানুষ থেকে সাপ হয়ে যেতে শ্রীদেবী।

এদিকে, মেহরাজের ওই কথা শুনে তাকে উড়িয়ে দেননি জেলা শাসক। তিনি এনিয়ে তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। গোট বিষয়টি দেখার জন্য তিনি এসডিও এবং পুলিসকে নির্দেশ দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে পুলিস এনিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। মেহরাজ জানিয়েছেন ইতি মধ্যেই সাপ হয়ে তাকে কয়েকবার কামড়েছে তার স্ত্রী নাসিমুন।  

