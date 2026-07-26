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ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ সংসদের অধিবেশনে কী প্রভাব ফেলবে? সংস্কারমূলক বিলগুলি কি পেশ হবে?

Effects of Dharmendra Pradhan's Resignation: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে এবং প্রল্হাদ জোশী তাঁর বর্তমান দফতরগুলির পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বও সামলাবেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু কী হবে আগামীকাল সোমবার থেকে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 26, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:56 PM IST
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ সংসদের অধিবেশনে কী প্রভাব ফেলবে? সংস্কারমূলক বিলগুলি কি পেশ হবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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