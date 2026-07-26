/ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ সংসদের অধিবেশনে কী প্রভাব ফেলবে? সংস্কারমূলক বিলগুলি কি পেশ হবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ধর্মেন্দ্র প্রধানের এই পদত্যাগ সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে কি কোনও প্রভাব ফেলবে? ফেললে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? আগামী দিনগুলিকে কী হবে দিল্লিতে? ধর্মেন্দ্রর পদত্যাগের বিষয়টি নিয়ে কীভাবে চলবে বিজেপি? প্রসঙ্গত, এক্সে দেওয়া এক বার্তায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রল্হাদ জোশী ইতিমধ্যেই বলেছেন, আজ আমি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। আমার উপর আস্থা রাখা এবং এই দায়িত্ব অর্পণ করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির প্রতি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ।
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ও পরামর্শ
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছে এবং প্রল্হাদ জোশী তাঁর বর্তমান দফতরগুলির পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বও সামলাবেন বলে জানা গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, “ভারতের সংবিধানের ৭৫ নম্বর অনুচ্ছেদের (২) ধারা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগপত্র অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ-সহ গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী শ্রী প্রল্হাদ জোশীকে তাঁর বর্তমান পোর্টফোলিওর পাশাপাশি শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বও প্রদান করা হল।
'গণপরীক্ষায় অসদুপায় প্রতিরোধ সংশোধন বিল'
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং লোকসভায় ‘পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬’ (গণপরীক্ষায় অসদুপায় প্রতিরোধ সংশোধন বিল, ২০২৬) পেশ করবেন। পরীক্ষায় জালিয়াতি ও কারচুপি রুখতে এই বিলে সাতটি মুখ্য সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে:
দ্রুত বিচার আদালত: পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের মামলাগুলি প্রতিদিন শোনার জন্য বিশেষ আদালত গঠন এবং তিন মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ।
কঠোর সময়সীমা: জালিয়াতি বা কারচুপির তদন্ত দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
কঠোর শাস্তি: প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রে জড়িত ব্যক্তি, কোচিং সেন্টার এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির জন্য কঠোর কারাদণ্ড ও মোটা টাকার জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।
বিশেষ টাস্ক ফোর্স: বড় ধরনের বা আন্তঃরাজ্য পরীক্ষা জালিয়াতির ঘটনার তদন্তে কেন্দ্র একটি নির্দেশিত বিশেষ দল (টাস্ক ফোর্স) গঠন করতে পারবে।
আইনি অগ্রগতি
এছাড়াও সংসদে এই বাদল অধিবেশনে সরকার আরও বেশ কয়েকটি বিল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: ইনকাম-ট্যাক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬ (আয়কর সংশোধন বিল), মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ডেভেলপমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬ (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন সংশোধন বিল), রেজিস্ট্রেশন অব বার্থস অ্যান্ড ডেথস (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬ (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংশোধন বিল) এবং ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬ (বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ সংশোধন বিল)।
বিরোধীদের চাপ
এদিকে বিরোধীদের চাপ থাকছেই। সংসদের অচলাবস্থা কাটলেও বিরোধী পক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই আন্দোলন থামবে না। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে কংগ্রেস। শুধু তাই নয়, গত ২০ জুলাই যন্তর মন্তরে প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ ও পেলেট গান ব্যবহারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাচ্ছে বিরোধীরা।
পরবর্তী পদক্ষেপ
আগামীকাল সোমবার থেকে সংসদ স্বাভাবিকভাবে চলবে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ পদত্যাগ ছিল বিরোধী ও আন্দোলনকারী ছাত্রদের অন্যতম প্রধান দাবি। সেটা ঘটে গিয়েছে। বর্ষাকালীন অধিবেশনের বাকি দিনগুলিতে সরকার তাদের সংস্কারমুখী বিলগুলি পাশ করানোর দিকে জোর দেবে। বিশেষ করে প্রথম সপ্তাহটি বিক্ষোভে ভেস্তে যাওয়ার পর এবিষয়ে তাদের একটু তাড়া আছে। সরকারের তাৎক্ষণিক তালিকার একটি প্রধান অংশ হল 'পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' পেশ ও পাশ করানো, যার লক্ষ্য কঠোর শাস্তি ও দ্রুত বিচার আদালতের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পরীক্ষা জালিয়াতি রোখা।
গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বিল
তবে এই সময়-পর্বে সরকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বিল এগিয়ে নিয়ে যাবে। যার মধ্যে রয়েছে: বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বিল, ২০২৫: উচ্চশিক্ষায় সংস্কারের লক্ষ্যে। ইনকাম-ট্যাক্স (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬: বিদেশি বিনিয়োগে সহায়তার জন্য। এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ব্যবসার সহজলভ্যতা (Ease of doing business) বাড়াতে। ফরেন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬: বিদেশি অনুদান সংক্রান্ত। সুপ্রিম কোর্ট (নাম্বার অব জাজেস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬: বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে।
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