Bengal Weather Update: এবার ঘোরতর বৃষ্টি হবে! পাহাড়ে ভারী তুষারপাতের পূর্বাভাস! কেন রাজ্যে রাজ্যে অ্যালার্ট জারি? পশ্চিমবঙ্গে...

IMD Weather Alert News: ঘন কুয়াশা গিলে ফেলেছে দিল্লি-এনসিআর। জারি হয়েছে আবহাওয়ার সতর্কতা। আজ কি দিল্লিতে বৃষ্টি হবে? পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানে সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন; পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে তুষারপাতের পূর্বাভাস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার সকালে দিল্লি-এনসিআর (Delhi-NCR) এলাকা ঘন কুয়াশায় (Dense Fog) ঢাকা ছিল। ভারতের আবহাওয়া দফতর (IMD) পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ-সহ উত্তর ভারতের জন্য সতর্কতা জারি করেছে (IMD issues alert)। পর পর দুটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তর ভারতে আবহাওয়ার বড় পরিবর্তনের আশঙ্কা রয়েছে।
দিল্লির আবহাওয়া
দিল্লিতে আজ আংশিক মেঘলা আকাশ এবং হালকা কুয়াশা থাকার আশঙ্কা রয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলের মতো আগামী সপ্তাহের শেষেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আজ, সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪ ডিগ্রি বেশি। তবে, শুক্রবারের মধ্যে তাপমাত্রা কমে ৭-৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২০ থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে।
তুষারপাতের সতর্কতা
পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা হাওয়া বইতে পারে।
বৃষ্টির পূর্বাভাস
পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ এবং পূর্ব রাজস্থানে আজ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আরেকটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রভাব ফেলতে পারে, যার ফলে সপ্তাহের শেষে আবারও হালকা বৃষ্টি হতে পারে।
কুয়াশা অব্যাহত
৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ের বিভিন্ন অংশে সকাল ও রাতে ঘন কুয়াশা অব্যাহত থাকবে।
তাপমাত্রা আরও কমবে?
উত্তর ভারতে পর পর দুটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সক্রিয় হওয়ায় পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাত এবং সমতলের রাজ্যগুলিতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দিল্লিতে শীতের প্রকোপ কিছুটা কম থাকলেও আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
