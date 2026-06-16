/Petrol Diesel Price: ফের জ্বালানিতে বড় কোপ! ট্যাক্স বাড়াল সরকার, তবে কি পেট্রল-ডিজেলের দামও বাড়ল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের চড়া দাম। এই পরিস্থিতি থেকে বাড়তি মুনাফা তুলে নিতে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। একই সঙ্গে দেশের বাজারে যাতে তেলের কোনও ঘাটতি না হয়, সেই ব্যবস্থাও করা হল। গত সোমবার সরকারের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ডিজেল এবং বিমানের জ্বালানি (ATF) রপ্তানির ওপর ‘উইন্ডফল প্রফিট ট্যাক্স’ বা বিশেষ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক বাড়ানো হচ্ছে।
অর্থ মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নতুন এই নিয়মটি আগামী ১৬ জুন থেকে কার্যকর হবে। তবে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির খবর রয়েছে। দেশের ভেতরের বাজারের জন্য পেট্রল ও ডিজেলের আবগারি শুল্কে কোনও বদল করা হয়নি। ফলে সাধারণ ক্রেতাদের ওপর এর কোনও সরাসরি প্রভাব পড়বে না।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ডিজেল রপ্তানির শুল্ক প্রতি লিটারে ১৩.৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিমান জ্বালানির রপ্তানি শুল্ক প্রতি লিটারে ৯.৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২.৫ টাকা করা হয়েছে। তবে পেট্রল রপ্তানির শুল্কে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। এটি আগের মতোই প্রতি লিটারে ১.৫ টাকা থাকছে। আসলে পশ্চিম এশিয়ায় ইরান ও আমেরিকার মধ্যে একটি সম্ভাব্য শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। এর পাশাপাশি সেখানে নানা রকম উত্তেজনাও রয়েছে। এই সব কারণে বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমাগত ওঠানামা করছে। আন্তর্জাতিক বাজারের এই অস্থিরতার ওপর নজর রেখেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়লে দেশীয় তেল শোধনকারী সংস্থাগুলো বেশি লাভের আশায় বিদেশে তেল রপ্তানি করতে চায়। তারা যাতে দেশের বাজারে জোগান না কমিয়ে শুধু বিদেশে তেল না পাঠায়, তা নিয়ন্ত্রণ করাই সরকারের মূল উদ্দেশ্য। সরকার প্রতি ১৫ দিন অন্তর বিশ্ব বাজারের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। তেলের দাম এবং তেল শোধনের লাভের অঙ্ক হিসাব করে এই শুল্কের হার বারবার বদল করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই শুল্ক বৃদ্ধির ফলে রপ্তানিকারক সংস্থাগুলোর লাভের পরিমাণ সামান্য কমবে। তবে ভারতের মতো বড় দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সরকারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল।
আজকে পেট্রল-ডিজেলের দাম একনজরে
কলকাতায় পেট্রলের দাম প্রতি লিটার ১১৩.৫১ টাকা, ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ৯৯.৮২ টাকা
দিল্লিতে পেট্রলের দাম প্রতি লিটার১০২.১২ টাকা, ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ৯৫.২০টাকা
মুম্বইয়ে পেট্রলের দাম প্রতি লিটার ১১১.২১ টাকা, ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ৯৭.৮৩ টাকা
চেন্নাইতে পেট্রলের দাম প্রতি লিটার ১০৭.৭৭ টাকা, ডিজেলের দাম প্রতি লিটার ৯৯.৫৫ টাকা
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