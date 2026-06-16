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Petrol Diesel Price: ফের জ্বালানিতে বড় কোপ! ট্যাক্স বাড়াল সরকার, তবে কি পেট্রল-ডিজেলের দামও বাড়ল?

Fuel Export Duty: অতিরিক্ত মুনাফা রুখতে ডিজেল ও বিমান জ্বালানি রপ্তানিতে ট্যাক্স বাড়াল সরকার। আজ, ১৬ জুন থেকেই নতুন এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে। এর প্রভাব কি পেট্রল-ডিজেলের দামের উপর পড়তে চলেছে? 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 16, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:20 AM IST
Petrol Diesel Price: ফের জ্বালানিতে বড় কোপ! ট্যাক্স বাড়াল সরকার, তবে কি পেট্রল-ডিজেলের দামও বাড়ল?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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