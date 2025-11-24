English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Wing Commander Namansh Syal last journey IAF pilot Wife Breaking Down: হিমাচলের কাংড়ায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ভারতীয় বায়ুসেনার 'শহিদ' উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের। শেষযাত্রায় কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় পরিবারের সবাইকে। বাবাকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ পাইলট দম্পতির ৫ বছরের ছোট্ট মেয়েটি।   

Nov 24, 2025
WATCH Wing Commander Namansh Syal Last Rites: WATCH | একহাতে ধরা ৫ বছরের মেয়ের হাত, সেনা উর্দিতেই শহিদ স্বামীকে শেষ স্যালুট IAF পাইলট স্ত্রীর, ভেঙে পড়লেন কান্নায়...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গায়ে ভারতীয় সেনার উর্দি। মাথায় ভারতীয় বায়ুসেনার টুপি। একহাতে শক্ত করে ধরা সদ্য় বাবা-হারা ৫ বছরের মেয়ের হাত। আপ্রাণ চেষ্টা করলেন নিজের আবেগকে, কষ্টকে সেনাসুলভ সংবরণের। পারলেন না। ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের শেষযাত্রায় (Wing Commander Namansh Syal last journey) কান্নায় ভেঙে পড়লেন তাঁর IAF পাইলট স্ত্রী আফসানা (Wing Commander Namansh Syal IAF pilot wife)। কাঁদতেই কাঁদতেই শহিদ স্বামীকে শেষ স্যালুট জানালেন সেনা-স্ত্রী (Heart Breaking Video Namansh Syal's Wife Breaking Down)। 

১৬ বছরের সঙ্গী। ১৬ বছরের দাম্পত্য জীবন ছিল ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল ও তাঁর উইং কমান্ডার স্ত্রী আফসানার। একসঙ্গেই এত বছর দেশরক্ষার কাজে ব্রতী ছিলেন দুজনে। কিন্তু ২১ নভেম্বরের অভিশপ্ত দুপুরে উড়ান থামে নামাংশের (Tejas Crashed)। দুবাইয়ে এয়ার শোয়ের মহড়া (19th Dubai Air Show) চলাকালীন ভেঙে পড়ে ভারতীয় বায়ুসেনার 'উড়ন্ত ছোরা' তেজস (Tejas Crashed at Dubai Air Show)। আর তাতেই প্রাণ হারান ভারতীয় বায়ুসেনার ৩৫ বছরের অফিসার, উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল (Wing Commander Namansh Syal)।

দুবাই থেকে হিমাচলের কাংড়ায় এসে পৌঁছনোর পর রবিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ভারতীয় বায়ুসেনার 'শহিদ' উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের। শহিদ উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের শেষযাত্রায় কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় পরিবারের সবাইকে। হৃদয়বিদারক ভিডিয়োয় দেখা যায় কেঁদে আকুল উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের মা। উইং কমান্ডার স্ত্রী আফসানাও শহিদ স্বামীকে শেষ স্যালুট জানানোর সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। বাবা, মা ও স্ত্রীয়ের পাশাপাশি সেনা-দম্পতির মেয়েকেও দেখা যায় শহিদ নামাংশ সিয়ালের শেষযাত্রায়। বাবাকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ ছোট্ট মেয়েটি। সদ্য় বাবা-হারা ছোট্ট মেয়েটি যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে বাবা আর ঘরে ফিরে তাকে কোলে তুলে নেবে না।

ছোট থেকেই পাইলট হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন নামাংশ। পাইলট হয়ে দেশসেবা করতে চাইতেন নামাংশ। অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ ও ব্যতিক্রমী সার্ভিস রেকর্ডের জন্য পরিচিত ছিলেন উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়াল। দুর্ঘটনার দিন উইং কমান্ডার নামাংশ সিয়ালের বাবা, জগননাথ সিয়াল-ই প্রথমে তেজস ভেঙে পড়ার ভিডিয়ো দেখেন। 

ইউটিউব ও টেলিভিশনে এয়ার শোয়ে তাঁর পারফরম্যান্স দেখার জন্য বাবাকে বলে গিয়েছিলেন নামাংশ। সেই ইউটিউবে দুবাই এয়ার শোয়ের ভিডিয়ো দেখছিলেন তিনি। সেইসময় তিনি-ই প্রথম তেজস ভেঙে পড়ার খবর দেখেন। ওদিকে এই ঘটনার পর সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েন মা বীণা দেবী। এখনও কথা বলার মতো অবস্থাতে নেই তিনি। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত শহিদ নামাংশ সিয়ালের মা। 

