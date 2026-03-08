Gwalior Horror: কলেজ ক্যাম্পাসে গণধর্ষণ তরুণীকে, রাতভর পালা করে সঙ্গম ওয়াচম্যান আর ই-রিকশচালকের

Gwalior Horror: কলেজ ক্যাম্পাসে গণধর্ষণ তরুণীকে, রাতভর পালা করে সঙ্গম ওয়াচম্যান আর ই-রিকশচালকের
Gang-raped on College Campus in Gwalior: মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে একটি কলেজের ক্যাম্পাসে ২০ বছর বয়সী এক তরুণীকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯ ফেব্রুয়ারি, তবে নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রথমে অপহরণ পরে গণধর্ষণ (kidnapped & gang-raped)! ঘটনাটি ঘটেছে বছরকুড়ির এক তরুণীর সঙ্গে। মধ্য়প্রদেশের গোয়ালিয়রে। গোয়ালিয়রে কলেজ ক্যাম্পাসে (Gwalior college premises) ঘটেছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করা হয়।
সম্প্রতি প্রকাশ্যে
মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র জেলার ডাবরা এলাকায় একটি কলেজের ক্যাম্পাসে ২০ বছর বয়সী এক তরুণীকে অপহরণ করে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ১৯ ফেব্রুয়ারি ঘটেছিল, তবে নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বিষয়টি সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসে।
কী ঘটেছিল?
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে তরুণী তাঁর মাসির বাড়িতে থাকতেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার দিকে তিনি কিছু খাওয়ার জন্য বাইরে বের হয়েছিলেন। সেই সময়ে একটি ই-রিকশায় আসা দুই ব্যক্তি তাঁকে জোরপূর্বক রিকশায় তুলে নেয়। পরে তারা পথে আরও এক সঙ্গীকে তুলে নেয় এবং অরু তিড়াহা মোড়ের কাছে একটি কলেজের ক্যাম্পাসে নিয়ে যায়। সেখানে অন্ধকার রাতে তিন ব্যক্তি পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে অভিযুক্তরা মেয়েটিকে তার মাসির দোকানের কাছে নামিয়ে দেয় এবং কাউকে কিছু বললে তাকে হত্যার হুমকি দেয়।
অভিযুক্তদের গ্রেফতার
ঘটনার পরে ট্রমায় ও ভয়ে তরুণী এতদিন চুপ ছিলেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তিনি তাঁর মাসিকে পুরো ঘটনাটি জানান। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ডাবরা গ্রামীণ পুলিস স্টেশনে নিয়ে যান। এর পরই পুলিস অপহরণ ও গণধর্ষণের অভিযোগে এফআইআর (FIR) দায়ের করে এবং অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তরা হল-- ভূপেন্দ্র বাথাম পেশায় নিরাপত্তারক্ষী, সোনু বাথাম ও অভিষেক পরিহার। পেশায় দুজনেই ই-রিকশা চালক।
