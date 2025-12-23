Uttar Pradesh: রাত দুটো, বিছানায় প্রেমিক গৌরবের দেহে লেপটে রুবি! দরজায় এসে দাঁড়াতেই করাত দিয়ে ৬ টুকরো কাটা বডি হয়ে গেলেন স্বামী রাহুল...

Uttar Pradesh: রাত দুটো, বিছানায় প্রেমিক গৌরবের দেহে লেপটে রুবি! দরজায় এসে দাঁড়াতেই করাত দিয়ে ৬ টুকরো কাটা বডি হয়ে গেলেন স্বামী রাহুল...
Uttar Pradesh Crime: মাথা-হাত-পা নেই, শুধু পড়ে ধড়। আর তার উপর লেখা 'রাহুল', পরনে একটি সাধারণ শার্ট। মাত্র দুটো ক্লু দিয়ে রোমহর্ষক ঘটনার পর্দাফাঁস করল পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেরঠের স্বামীহন্তা মুসকানের কাণ্ড জানে না হয়তো এমন অনেক কম আছে। প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে ১৫ টুকরো করে মুসকান। তারপর দেহাংশ নীল ড্রামে ভরে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেয়। এরপর দেশের নানান জায়গা থেকে স্বামীকে খুন করার হাড়হিম ঘটনা সামনে আসে। এবার ফের আরও ভয়ংকর কাণ্ড সামনে এল। সেই আবার উত্তরপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশ পুলিস সম্বল জেলায় একটি ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের পর্দাফাঁস করেছে। যার ক্লু ছিল একটি ট্যাটু আর একটি সাধারণ টি-শার্ট। পরকীয়া সম্পর্কের জেরে স্বামী নৃশংস খুন। স্ত্রী ও প্রেমিক গ্রেফতার করেছে পুলিস।
আরও পড়ুন:Humayun Kabir: ২৪ ঘণ্টা না কাটতেই 'কুরুচিকর'-অজুহাতে বালিগঞ্জ থেকে প্রার্থী বাতিল! হুমায়ুনের মাথাব্যথা কে এই নিশা?
ঘটনার সূত্রপাত:
১৫ ডিসেম্বর চাঁদৌসি কোতোয়ালি থানার পুলিস পাত্রৌয়া রোডের একটি ঈদগাহর পেছন থেকে একটি কালো ব্যাগ উদ্ধার করে। ব্যাগের ভেতরে ছিল একটি অজ্ঞাতপরিচয় দেহের অংশ। শুধু মাঝের অংশ ছিল দেহটির, কোনও মাথা ও হাত-পা ছিল না। দেহের পরিচয় শনাক্ত করা ছিল পুলিসের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তদন্তের শুরুতে তেমন কোনও সূত্র না মিললেও ফরেনসিক পরীক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন নজরে আসে- দেহে 'রাহুল' নামের একটি ট্যাটু। এখান থেকেই তদন্তে আসে গতি। পুলিস নিখোঁজ ব্যক্তিদের নথি খতিয়ে দেখে জানতে পারে, কয়েক সপ্তাহ আগে রুবি নামের এক মহিলা তাঁর স্বামী রাহুলের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।
ট্যাটুতে রহস্যের পর্দাফাঁস:
রুবিকে থানায় ডাকা হলে তিনি উদ্ধার হওয়া কাপড় দেখে স্বামীর দেহ বলে মানতে চাননি। কিন্তু তার কথায় অসংগতি থাকায় পুলিসের সন্দেহ আরও গভীর হয়। এরপর রুবির মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা পান আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। ফোনের গ্যালারিতে থাকা একাধিক ছবিতে দেখা যায়, রুবির সঙ্গে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন, যার পরনে থাকা টি-শার্টটি উদ্ধার হওয়া দেহের সঙ্গে পাওয়া পোশাকের সঙ্গে হুবহু এক।
জেরায় ভেঙে পড়ে:
এই প্রমাণের মুখে ভেঙে পড়েন রুবি। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন, তার প্রেমিক গৌরবের সঙ্গে সম্পর্কের কথা। পুলিসকে তিনি জানান, ১৭ নভেম্বর রাত ২টো নাগাদ স্বামী রাহুল হঠাৎ বাড়ি ফিরে এসে তাদের আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন। এর পরেই ঘটে ভয়াবহ ঘটনা।
আরও পড়ুন:Army Jawaan Death: র্যাফটিং কাড়ল প্রাণ! হিমশীতল খরস্রোতা তিস্তায় তলিয়ে গেলেন সেনা জওয়ান...
কীভাবে খুন করা হয় রাহুল?
ঝগড়া চরমে উঠলে রুবি ভারী কোনও বস্তু দিয়ে রাহুলের মাথায় আঘাত করে। যার ফলে রাহুল ওখানেই মারা যায়। নিজেদের ভয়ংকর কীর্তি লুকানোর জন্য রুবি এবং গৌরব দেহটি করাত দিয়ে টুকরো করে। মাথা ও হাত-পা এক ব্যাগে রেখে রাজঘাটের কাছে গঙ্গা নদীতে ফেলে দেয়। আর ধড় অন্য ব্যাগে রেখে পাত্রৌয়া রোডের ঈদগাহের পেছনে ফেলা হয়।
রুবি পুলিসের সন্দেহ এড়াতে রাহুলের নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তবে ফরেনসিক প্রমাণ এবং ছবি শেষ পর্যন্ত তাদের ধরে ফেলে। পুলিস রুবির বাড়ি থেকে কাটার মেশিন ও অন্যান্য অপরাধসংক্রান্ত জিনিস উদ্ধার করেছে। রুবি ও গৌরব দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)