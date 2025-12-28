Tripura: ত্রিপুরায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে মহিলাকে মারধর... জুতোর মালা পরিয়ে অপমান!
Tripura woman assault: ত্রিপুরার ধলাই জেলায় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে এক মহিলাকে মারধর করে জুতোর মালা পরিয়ে গ্রামে ঘোরানো হয়। এই নৃশংস ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, তদন্ত চলছে জোরকদমে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ত্রিপুরা থেকে উঠে এল এক লজ্জাজনক ও নিন্দনীয় ঘটনা। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগে এক মহিলাকে জনসমক্ষে মারধর করে জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিপুরার ধলাই জেলার অন্তর্গত একটি গ্রামে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তিনি এক বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রামের কিছু মানুষ তাঁকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে এনে মারধর করে। এরপর তাঁকে জুতোর মালা পরিয়ে গোটা গ্রামে ঘোরানো হয়। এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।
ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধলাই জেলার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, 'এই ধরনের ঘটনার কোনও স্থান নেই আমাদের সমাজে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'
এই ঘটনার পর মানবাধিকার সংগঠনগুলি কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে। তাঁদের মতে, এই ধরনের ঘটনা শুধুমাত্র আইনের অবমাননা নয়, বরং একজন নারীর মৌলিক অধিকার হরণ। তাঁরা দাবি করেছেন, অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন কাজ করার সাহস না পায়।
এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল যে এখনও সমাজের একাংশে নারীদের প্রতি সহিংসতা ও অপমানের প্রবণতা কতটা গভীর। ব্যক্তিগত সম্পর্কের নামে কাউকে জনসমক্ষে হেনস্থা করা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া যে কতটা বিপজ্জনক, তা এই ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তবে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন মহল।
