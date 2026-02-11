English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Woman becomes Snake: ঘরের চেনা মেয়েটি আসলে সাপ? ঘুমের মধ্যেই তরুণী ঘর থেকে উধাও, বিছানায় পড়ে সাপের খোলস! 'ইচ্ছাধারী নাগিন'?

Woman becomes Snake: 'ওই যে তার শিস শুরু হল। ওই যে সূর্য ডুবল। ওই যে ইমলিবাব ডাকছে-- বালকিষণ...বালকিষণ...বালকিষণ'! সত্যজিৎ রায়ের 'খগম'র ধূর্জটিবাবুকে মনে আছে? এবার প্রায় সেরকমই ঘটনা। তবে গল্পে নয়, বাস্তবে। বনবাংলোর হাতার কাছের জঙ্গলে নয়, উত্তর প্রদেশের এক অখ্যাত গ্রামে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 11, 2026, 08:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কয়েকঘণ্টা আগেও ছিল মানুষ, সে হয়ে গেল সাপ! সত্যজিৎ রায়ের (Satyajit Roy) 'খগম' গল্পে এরকমই একটা ঘটনা ছিল। গল্পের শেষে দেখা গিয়েছিল, মানুষ সাপ হয়ে গর্তে শুয়ে! তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাপ হিসেবে দেখা গেল না। দেখা গেল তার খোলস! উত্তর প্রদেশের আউরাইয়া জেলার এক অখ্যাত শান্ত গ্রাম সিঙ্গানপুরে (quiet Singanpur village Uttar Pradesh's Auraiya) ঘটে যায় এই ঘটনা। এক জলজ্যান্ত তরুণী হারিয়ে যায় (disappearance of a young woman)। আর তা ঘিরে বহু কথা ও কাহিনি ছড়িয়ে পড়ে। কী ঘটে, তা বোঝা যায় না। রহস্য ও কুসংস্কার (superstition, mystery)-- এ সঙ্গে ছাপ ফেলে গোটা আবহে। 

বালকিষণ এবং

'ওই যে তার শিস শুরু হল। ওই যে সূর্য ডুবল। ওই যে ইমলিবাব ডাকছে-- বালকিষণ...বালকিষণ...বালকিষণ'! সত্যজিৎ রায়ের 'খগম'র ধূর্জটিবাবুকে মনে আছে? তার কী ভয়ংকর পরিণতি ঘটে! গল্পের একেবারে শেষে এসে আমরা দেখি, ইমলিবাবার কুটিরের দড়িতে ঝুলছে একটা খোলস। কীসের খোলস? মানুষের খোলস। সেই মানুষটা আর মানুষ নেই। সে তখন গর্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সে জাতে কেউটে, তার দাঁতে বিষ। মানে, আস্ত ধূর্জটিবাবু সাপ হয়ে গিয়েছে! আর আমাদের এখনকার কাহিনিতে মানুষ থেকে সাপ হয়ে ফের মানুষ হওয়ার এক ঘটনা তাজ্জব করে দিয়েছে সকলকে। যে কয়েকঘণ্টা আগেও ছিল মানুষ, সে হয়ে গেল সাপ! তবে তাকে সাপ হিসেবে দেখা গেল না। দেখা গেল তার খোলস!

নিখোঁজ নারী, অলৌকিক

সিঙ্গানপুর গ্রামের বছরকুড়ির ওই তরুণীর ঘটনা নিয়ে তীব্র সাড়া পড়ে গিয়েছে। কী ঘটেছিল? একটা সুপারন্যাচারাল থ্রিলার যেন।  নিখোঁজ ওই নারীর বিছানায় পাওয়া গেল ৫ ফুট লম্বা 'সাপের খোলস'! অলৌকিক! ওই তরুণী গত রবিবার রাতে নিজের ঘরে ঘুমোতে গিয়েছিলেন। পরদিন সকালে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি!

বিছানায় সাপের খোলস

পরিবারের দাবি, রবিবার রাতে ওই তরুণী যথারীতি তাঁর ঘরে ঘুমোতে যান। সোমবার সকালে যখন তাঁর মা তাকে ডাকতে যান, দেখেন বিছানা খালি। তবে, সেখানে যা দেখা গেল তা দেখে তাঁর তো চক্ষু চড়কগাছ! পরিবারের সকলেই হতভম্ব! বিছানায় তরুণীর পোশাক এবং গয়নাও পড়েছিল, আর তার ঠিক পাশেই পড়েছিল প্রায় ৫ ফুট লম্বা একটি সাপের খোলস।

'ইচ্ছাধারী নাগিন' 

খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামজুড়ে গুজব রটে যায়, ওই তরুণী আসলে একজন 'ইচ্ছাধারী নাগিন' (মানে, রূপ পরিবর্তনকারী সাপ)। এই অলৌকিক বিশ্বাস আরও জোরালো হয়, যখন ওই ঘরের মেঝের এক কোণায় সাপের গর্তেরও সন্ধান পাওয়া যায়। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, একথা সত্য যে, আগে কয়েকবার ওই ঘরে সাপ দেখা গিয়েছে! তাহলে?

গুজবে 'না'

ঘটনার অভিঘাতে তরুণীর পরিবার অত্যন্ত ভেঙে পড়েছে। দ্রুত তাকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিসের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে তারা। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট পুলিসকর্তা জানান, "তরুণীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) ৮৭ নম্বর ধারায় একটি মামলা করা হয়েছে। নিখোঁজ তরুণীকে খুঁজে বের করতে আমরা কয়েকটি টিম গঠন করেছি।" গ্রামবাসীরা অলৌকিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত থাকলেও পুলিস খুব স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষকে কোনো রকম গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

