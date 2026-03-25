UP Shocker: বিয়ে করবে বলে প্রেমিকার শিরশ্ছেদ, প্রমাণ লোপাটে সচেষ্ট পুলিস? ৩ দিনেই দেহ পোড়ানোর অভিযোগ

UP Shocker: বিয়ে করবে বলে প্রেমিকার শিরশ্ছেদ, প্রমাণ লোপাটে সচেষ্ট পুলিস? ৩ দিনেই দেহ পোড়ানোর অভিযোগ
UP Shocker: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেমিকাকে নৃশংস খুন। গ্রামের বাড়ি নিয়ে গিয়ে শিরশ্ছেদ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কারণ, পরিবারের জন্য অপেক্ষা না করে মাত্র ৩ দিনের মাথায় পুলিস তড়িঘড়ি নিহতের দেহটি পুড়িয়ে দেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নারী নিরাপত্তা নিয়ে যখন ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে, ঠিক তখনই বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে মহিলাকে নৃশংস খুন। মহিলার মুণ্ড কাটা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য। পূর্ব দিল্লির কল্যাণপুরীর বাসিন্দা, ৩৮ বছর বয়সী বাবলি দেবীকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁরই লিভ-ইন পার্টনার বিকাশ কুমারের বিরুদ্ধে। তবে খুনের বীভৎসতার পাশাপাশি, পরিবারের অনুমতি ছাড়াই পুলিসের তড়িঘড়ি দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা যোগী সরকারের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাবলি দেবী গত ৩ বছর ধরে তাঁর তিন সন্তানকে নিয়ে দিল্লির কল্যাণপুরীতে বিকাশ কুমারের সঙ্গে থাকতেন। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গত সপ্তাহে বাবলিকে বাইকে চাপিয়ে বুলন্দশহরের ঘুংরাওয়ালি গ্রামে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় বিকাশ। সেখানেই আরও দুই সহযোগীর মদতে বাবলিকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে শিরশ্ছেদ করে খুন করে সে। ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেহটি একটি খালের ধারে ফেলে রাখা হয়।
গত ১৫ মার্চ বুলন্দশহরের জঙ্গল থেকে বাবলি দেবীর পচাগলা দেহটি উদ্ধার করে স্থানীয় পুলিস। চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, মৃতদেহ শনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময় অপেক্ষা না করেই মাত্র ৩ দিনের মাথায় পুলিস দেহটি পুড়িয়ে ফেলে। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মৃতের ছবি দেখে বাবলির মা, মেয়ে এবং দেওর তাঁকে শনাক্ত করেন। পরিবারের অনুপস্থিতিতে কেন এত দ্রুত সৎকার করা হল, তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন নিহতের পরিজনরা।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপিকে একহাত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া ভাষায় জানানো হয়েছে, 'এক মহিলার মাথা কেটে ধড় থেকে আলাদা করে দেওয়া হলো! বুলন্দশহরের এই বীভৎস ঘটনাই প্রমাণ করে, বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন উত্তরপ্রদেশে নারীরা কতটা অসুরক্ষিত। অপরাধীদের আস্ফালন বাড়ছে, আর সাধারণ মানুষ বিচার পেতে হন্যে হয়ে ঘুরছে।'
