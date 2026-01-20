English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kerala: ভিড় বাসের ঠেলাঠেলিতে তরুণীর সঙ্গে অভব্যতা। ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতেই হইচই পড়ে যায়। অপমানে চরম সিদ্ধান্ত যুবকের। আত্মহত্যার প্ররোচনায় তরুণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের পরিবারের।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 20, 2026, 04:20 PM IST
Kerala: যৌন হেনস্থার দায় মাথায় নিয়ে আত্মঘাতী অভিযুক্ত! নির্যাতিতার বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাসের মধ্যে শ্লীলতাহানির চেষ্টা! ঘটনার ভিডিয়ো করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট তরুণীর। তারপরই ঘটনার মোড় একেবারেই পালটে যায়, যখন অভিযুক্ত যুবক আত্মঘাতী হয়। 

রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। দীপক ইউ নামে ওই ব্যক্তি কেরালার কোঝিকোড়ের গোবিন্দপুরমের বাসিন্দা। সকাল ৭টায় তাঁর বাবা-মা তাঁকে ঘুম থেকে তোলার জন্য ডাকতে যান। দরজায় বারবার ধাক্কা দেওয়া এবং ডাকাডাকি করা দীপক কোনও সাড়া দেননি। চিন্তায়, উত্তেজনায় তার বাবা-মা প্রতিবেশীদের সাহায্য নিয়ে দরজায় খুলতেই ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে।

জানা গিয়েছে, বাসের মধ্যে তরুণীর পোস্ট করা ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়ে যায়। তারপর থেকেই দীপক চরম মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকেন। ঘরে-বাইরে তাঁকে চরম কটাক্ষের শিকার হতে হয়। অপমান আর সইতে না পেরে চরম পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেন দীপক। আরও জানা যায়, ভিডিয়োটি ২০ লাখের বেশি ভিউও হয়ে যায়। তরুণীর দাবি, পাইয়ানুর রেলস্টেশন থেকে ভিড় বাসে করে যাওয়ার সময় দীপক নাকি তাকে বেশ কয়েকবার অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ করেছিলেন। ভিডিয়োতে দেখা যায়, বাসে ভিড় থাকার জন্য দীপকের কনুই তরুণীর শরীরকে সামান্য স্পর্শ করে।

যদিও অনেক নেটিজেন ভিড়ের কারণে তার অভিযোগকে স্বাভাবিক হাতের নড়াচড়া বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তরুণী তাঁর অভিযোগে অটল থেকেছেন। এবং এই আচরণকে 'যৌন সীমা লঙ্ঘন' বলে অভিহিত করেছেন।

অন্যদিকে, প্রাথমিকভাবে পুলিস একটি দীপকের আত্মহত্যার ঘটনাকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছিল। তবে, মৃতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এর ১০৮ ধারায় একটি নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে, পুলিস জানিয়েছে। কেরালা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনও এই ঘটনার পুলিস তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে, উত্তর জোনের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) অফ পুলিসকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, পুলিস ৩৫ বছর বয়সী ওই মহিলার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

