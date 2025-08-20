English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Woman collapses at wedding event: জনপ্রিয় প্লেব্যাক গায়ক গানের সময় দর্শকদের মঞ্চে উঠে তাঁর সঙ্গে নাচতে আমন্ত্রণ জানান। সেইসময়ই ওই মহিলা সবার সঙ্গে মঞ্চের উপরে উঠে নাচতে শুরু করেন।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 20, 2025, 07:26 PM IST
Woman collapses while dancing: বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচতে নাচতে মঞ্চেই পড়ে গেলেন মহিলা, আর উঠলেন না... মর্মান্তিক ভিডিয়ো ভাইরাল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বন্ধুর ছেলের বিয়ে বলে কথা! সবাই আনন্দে মশুগল ছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানেই চলছিল গান-নাচের অনুষ্ঠানে। সবার আনন্দের, মনোরঞ্জনের জন্যই সবাই মিলে একটু গান-নাচের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি।

নাচতে নাচতে পড়ে যান এক মহিলা। জ্ঞান হারান। তাঁর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করা হলেও, জ্ঞান আর ফেরেনি। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি। মঙ্গলবার রাতে তামিলনাড়ুর চেঙ্গালপাট্টু জেলার মামাল্লাপুরমে ঘটনাটি ঘটে। বিয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নাচতে নাচতে পড়ে যান ওই মহিলা। পড়ে গিয়েই মারা যান তিনি। মৃতার নাম জিভা।

জানা গিয়েছে, কাঞ্চিপুরমের বাসিন্দা জিভা এবং তাঁর স্বামী জ্ঞানম তাঁদের এক বন্ধুর ছেলের বিয়েতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানেই সঙ্গীত কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে জনপ্রিয় তামিল প্লেব্যাক গায়ক ভেলমুরুগান উপস্থিত ছিলেন। গানের সময় ভেলমুরুগান দর্শকদের মঞ্চে উঠে তাঁর সঙ্গে নাচতে আমন্ত্রণ জানান। 

সেইসময়ই জীবা সবার সঙ্গে মঞ্চের উপরে উঠে নাচতে শুরু করেন। নাচতে নাচতে হঠাৎ-ই পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তাঁকে সিপিআর দেওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান ফিরে না আসায় তাঁকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে জীবা যখন মঞ্চের উপর পড়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর ফুটেজটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

