Man KIlls Girlfriend: বাড়ি ফিরছি বলে আর ফেরেনি, ৮ মাস পর হঠাত্ খুলল মোবাইল, বেরিয়ে পড়ল হাড়হিম কাহিনী...

Man KIlls Girlfriend: পুলিস তদন্ত করেও কোনও কিনারা করতে পারেনি। মিতার পরিবার মেয়েকে খুঁজে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছ পর্যন্ত আবেদন করেখ কিন্তু কোনওভাবেই কিছু হচ্ছিল না

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 7, 2025, 04:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ি ফিরছি বলে ফোন করছিলেন তরুণী। কিন্তু সেই ফেরা আর হয়নি। টানা ৮ মাস পর তরুণীর কঙ্কাল দেহ মিলল এক খনি থেকে। ওই ঘটনায় তার বয়ফ্রেন্ডকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। বাইশ বছরের ওই তরুণীর নাম নিরুপমা পারিদা ওরফে মিতা। কলিঙ্গর একটি খনির খাদ থেকে উদ্ধার হয়েছে নিরুপমার দেহ।  তার বয়ফ্রেন্ড দেবাশিস বিসই স্বীকার করেছে, সন্দেহ করে সে মিতাকে খুন করেছে। কারণ তার মনে হত মিতা তাকে ঠকাচ্ছে।

ভুবনেশ্বরের একটি বাড়িতে কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করতেন নিরুপমা ওরফে মিতা। বছর ২৪ জানুয়ারি মিতা বাড়িতে ফোন করে বলে যে সে বাড়ি ফিরছে। তার পর থেকে তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মেয়ে বাড়ি না ফেরায় মিতার পরিবার ২৭ জানুয়ারি পুলিসে মিসিং ডায়রি করে।

পুলিস তদন্ত করেও কোনও কিনারা করতে পারেনি। মিতার পরিবার মেয়েকে খুঁজে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছ পর্যন্ত আবেদন করেখ কিন্তু কোনওভাবেই কিছু হচ্ছিল না। কিন্তু পুলিস বিষয়টিতে লেগেছিল। শেষপর্যন্ত গত সম্পাহে এনিয়ে প্রথম ব্রেক থ্রু মেলে। পুলিস লক্ষ্য করে মিতার ফোনটি তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর বন্ধ ছিল। সেটি হঠাত্ খোলা হয়। সেই ফোনের সূত্র ধরে দেবাশিসকে ধরে পুলিস। তাকে জেরা করতেই বেরিয়ে আসে যে যেদিন মিতা নিখোঁজ হয়েছিলে সেদিনই দেবাশিস তাকে খুন করে।

পুলিসের তরফে বলা হয়েছে, 'কলিঙ্গর যে জায়গাটিতে মিতার দেহ পাওয়া যায় সেখানে দুজন গিয়েছিল। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দেবাশিস মিতাকে খুন করে তারপর তার দেহে খাদে ফেলে দেয়। তার পর থেকে মিতার ফোন ব্যবহার করে তার ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে থাকে।'

মিতার দেহ সনাক্ত করে তারা বাবা ও দাদা। তারা কখনওই হাল ছাড়েনি। তারা প্রথম থেকেই বলে আসছিল যে মিতাকে খুন করা হয়েছে।  

