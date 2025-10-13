Karwa Chauth Tragic Video: মর্মান্তিক VDO! করওয়া চৌথের উপোস করে নাচছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে! জাস্ট ধপ করে পড়ে গেলেন, আর উঠলেনই না...

Karwa Chauth Tragic Video: মর্মান্তিক VDO! করওয়া চৌথের উপোস করে নাচছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে! জাস্ট ধপ করে পড়ে গেলেন, আর উঠলেনই না...
Karwa Chauth Incident: পাঞ্জাবের বারনালার বাসিন্দা সুরিন্দর কৌরওয়ালিয়া নামে এক প্রতিবেশী বলেছেন, তাঁর প্রতিবেশী এক মহিলা স্বামীর দীর্ঘ জীবনের জন্য উপবাস করেছিলেন। সেই দিনই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। আশা রানি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: করবা চৌথের উপোস করে হার্ট অ্যাটাকে এক মহিলার মৃত্যু, ভিডিয়োতে ধরা পড়ল শেষ নাচের দৃশ্য।
হৃদয়বিদারক ঘটনা! পাঞ্জাবের বারনালায় করবা চৌথ উদযাপনের (Karwa Chauth Celebration) সময় স্বামীর দীর্ঘ জীবনের জন্য উপবাস (Fasting) করা এক মহিলার হার্ট অ্যাটাকে (Death due to heart Attack) মৃত্যু হয়েছে। আশা রানি (৫৯) নামে ওই নারী বন্ধুদের সাথে নাচছিলেন, তখনই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
A woman collapsed while dancing and died just before breaking the fast on Karva Chauth in a small town of #Punjab @timesofindia pic.twitter.com/Gop2Eepns4
— Neel Kamal (@NeelkamalTOI) October 13, 2025
প্রতিবেশীদের মতে, আশা রানি করবা চৌথ উপলক্ষে উপবাস করছিলেন। এটি হিন্দু মহিলাদের একটি উৎসব, যা তাঁরা তাদের স্বামীর দীর্ঘ জীবনের জন্য পালন করেন। মহিলারা সারা দিন উপবাস করেন এবং শুধুমাত্র চাঁদ দেখার পরই খাবার গ্রহণ করেন। চাঁদ দেখার পর স্বামী উপবাস করা স্ত্রীকে প্রথম ফোঁটা জল পান করান।
এই শুক্রবার সন্ধ্যায়, আশা রানি, তার স্বামী তরসেম লাল এবং তাদের নাতনি এক বন্ধুর বাড়িতে করবা চৌথের উদযাপনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। চাঁদ তখনও দেখা যায়নি, তাই আশা রানি-সহ উপবাস করা মহিলারা পাঞ্জাবি গানে নাচতে শুরু করেন।
দুর্ভাগ্যজনকভাবে, সেই গানের কথার অর্থ ছিল: 'উপভোগ করো নিজেকে, কাল সকালে কী হবে আমরা জানি না।' ভিডিয়োতে দেখা যায়, হলুদ শাড়ি পরিহিত আশা রানি একটি আলোকিত ডান্স ফ্লোরে উদ্দাম গানে নাচছেন। হঠাৎই, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, যা দেখে অন্যরা হতবাক হয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে আসেন।
এই ঘটনায় বারনালার বাসিন্দারা হতবাক। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, আশা রানির পরিবার সমাজসেবার সাথে জড়িত। প্রতিবেশী হরদীপ সিং বলেন, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে করবা চৌথের দিনেই তার মৃত্যু হল। পরিবারটি এখন কীসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না।'
অপর প্রতিবেশী রিঙ্কা কুমার বলেন, তিনি যখন এই দুর্ঘটনার কথা শোনেন, তখন তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। 'তিনি আনন্দের সাথে নাচছিলেন, তখনই লুটিয়ে পড়লেন। আমরা মর্মাহত। একজন মহিলা করবা চৌথে তার স্বামীর দীর্ঘ জীবনের জন্য উপবাস করেন। আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি, তার স্বামী কীসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন।'
এর আগে অন্য একটি ঘটনায় ভাগ্নীর বিয়েতে (Wedding) গিয়েছিলেন পেশায় ইঞ্জিনিয়ার এক ব্যক্তি। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতেই স্টেজে বর ও কনেকে নিয়ে নাচছিলেন (Dancing) আগত অতিথিরা, পরিবারের মানুষজন। সেই দলেই ছিলেন কনের মামাও। হঠাৎই মঞ্চের মেঝেতে বসে পড়েন ওই ব্যক্তি। মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করেন। নাচের সময় হৃদরোগে (Heart Attack) আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার ভিডিয়ো এখন সোশ্যাল মিডিয়া আনাচ-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে।
আরও পড়ুন: 200000 found from set top box: অবিশ্বাস্য! সেট-টপ বক্সের মধ্যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা! ২০০০০০ টাকা কিন্তু সবই বাতিল ২০০০ টাকার নোটে, স্তম্ভিত সবাই...
আরও পড়ুন: Gold Price Hike: কেনার হলে এখনই কিনে নিন, সোনার দাম আর কমবে না! খুব তাড়াতাড়ি ১০ গ্রাম হবে সাড়ে তিন লাখ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)