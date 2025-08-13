Maharashtra: যেন ব্যোমকেশের গল্প! ছেলে সেজে নিজের বোনের শ্বশুরবাড়ি ডাকাতি তরুণীর, গায়েব দেড় কোটি ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Aug 13, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরুষের বেশে দেড় কোটি টাকার ডাকাতি, মহারাষ্ট্রে পুলিসের জালে গৃহবধূ ...

মুম্বইয়ে রহস্যময় ডাকাতি! দিনের আলোয়, পুরুষের ছদ্মবেশে এক তরুণী প্রায় দেড় কোটি টাকার গয়না ও নগদ লুট করে পালাল। আপাতদৃষ্টিতে এটি সাধারণ ডাকাতির ঘটনা মনে হলেও, পুলিসি তদন্তে যখন সেই 'রহস্যময় ডাকাত'-এর পরিচয় সামনে আসে, তখন তা অবাক করে দেয় সবাইকে। জানা যায়, ওই ডাকাত আর কেউ নন, তিনি ওই বাড়িরই ছোটবউ-এর বোন। দিদির বাড়িতে বোনের এই ডাকাতির ঘটনা- পারিবারিক সম্পর্কের আড়ালে এমন চতুরতার সঙ্গে ডাকাতির ঘটনা মুম্বই পুলিসকেও হতবাক করেছে। 

ঘটনাটি ঘটেছিল থানের এক বিত্তশালী ব্যবসায়ীর বাড়িতে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি হেলমেট পরে একটি মোটরসাইকেলে করে আসেন। তিনি বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং বন্দুক দেখিয়ে বাড়ির সদস্যদের ভয় দেখিয়ে প্রায় দেড় কোটি টাকার গয়না ও নগদ হাতিয়ে নেন। 

ডাকাতির পর তিনি একই কায়দায় মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যান। প্রথমদিকে পুলিস এটি একটি সাধারণ অপরাধমূলক ঘটনা হিসেবেই দেখছিল। শুরু হয় জোরদার তল্লাশি। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে মোটরসাইকেলের নম্বর এবং ডাকাতের শারীরিক গড়নের কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও, হেলমেট থাকার কারণে তার মুখ স্পষ্ট ছিল না।

তবে পুলিসের সন্দেহ ঘনীভূত হতে শুরু করে যখন তারা বুঝতে পারে, ডাকাতটি খুব সহজেই বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল এবং তার গতিবিধি ছিল স্মার্ট। এতে পুলিসের ধারণা হয়, ডাকাতটি বাড়ির ভিতরের পুরোটাই চেনেন। তখনই পুলিস বাড়ির সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। 

পুলিসি তদন্তে উঠে আসে হাড়হিম তথ্য। পূজা গোড়ে নামের ওই আত্মীয়, পুরুষ সেজে এই ডাকাতিটি করে। হেলমেট পরে থাকার কারণে কেউ তাকে চিনতে পারেনি। এমনকি তার চলন এবং অঙ্গভঙ্গির কায়দাও ছিল একজন পুরুষের মতো। নিজের দিদির শ্বশুরবাড়িতে ডাকাতির উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক বিবাদ এবং আর্থিক অসচ্ছলতা। পুলিস আরও জানতে পারে, ডাকাতির আগে সে একটি মোটরসাইকেলও চুরি করেছিল, যা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছিল।

পুলিস এরপর পূজাকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া গয়নার একটি বড় অংশ এবং নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের থানে পুলিসকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে যে, অপরাধের ধরন কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। পারিবারিক সম্পর্ক এবং বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে এমন জঘন্য অপরাধের ঘটনা সত্যিই বিরল। এই ঘটনার পর থেকেই থানের ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং একই সঙ্গে এটি পারিবারিক সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং আর্থিক সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েও নতুন করে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে।

