Delhi Red Fort Blast Dr Shaheen Sayeed: দুর্ধর্ষ রাঁধুনি, পড়াশোনায় ব্রিলিয়ান্ট! ফেটে পড়ল দিল্লি বিস্ফোরণের জঙ্গি শাহিনের বর্ণময় প্রেমজীবন...

Zee News Bengali
Shaheen Sayeed: উত্তর প্রদেশ পুলিস এবং অ্যান্টি-টেরোরিজম স্কোয়াড (ATS)-এর একটি যৌথ দল ফরিদাবাদের জয়শ-ই-মহম্মদ (JeM) সম্পর্কিত 'হোয়াইট-কলার' জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ডাক্তার শাহীন শহিদ-এর ভাই পারভেজ আনসারির বাড়ি থেকে ছয়টি মোবাইল ফোন, তিনটি ছুরি, একটি আন্তর্জাতিক কলিং কার্ড এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার করেছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 12, 2025, 03:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফরিদাবাদ মডিউলের (Faridabad Module) প্রধান চরিত্র আলফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ( (Al Falah University) চিকিৎসক শাহিন সঈদ (Dr. Shaheen Saeed)। লালকেল্লা বিস্ফোরণ (Red Fort Blast) মামলার তদন্তে গ্রেফতার (Arrest) হয়েছেন এক মহিলা চিকিৎসকও (Woman Doctor)। এই বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগে ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় পাকড়াও করা হয়েছিল লখনউয়ের (Lucknow) বাসিন্দা চিকিৎসক শাহিন সাইদকে  তার সম্পর্কে এবার মুখ খুলেছেন শাহিনের প্রাক্তন স্বামী (Ex Husband) হায়াত জাফর। তাঁর দাবি - শাহিন মোটেই ধর্মপ্রাণ ছিলেন না, বরং বেশ উদার মানসিকতার মানুষ ছিলেন।

জঙ্গি শাহিনের পরিচয়:

শাহিন সাইদ আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Al Falah University) অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ওঁর আচরণ অনেক সময় অস্বাভাবিক মনে হত। অনুমতি ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যেতেন। তাঁর সঙ্গে অনেক অচেনা মানুষ দেখা করত। অভিযোগও করা হয়েছিল কর্তৃপক্ষের কাছে।'

প্রাক্তন স্বামীর বয়ান: 

এদিকে শাহিনের প্রাক্তন স্বামী কিছুটা উল্টোই বলেছেন। পেশায় চিকিৎসক জাফর জানান, তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ (Divorce) হয় ২০১২ সালে। তাঁর কথায়, 'শাহিন চেয়েছিলেন আমরা পরিবার সহ অস্ট্রেলিয়া (Australia) বা ইউরোপে (Europe) গিয়ে থাকি। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই আমরা আলাদা হয়ে যাই।' তিনি জানান, তাঁদের দু'টি সন্তান রয়েছে, যারা বর্তমানে তাঁর সঙ্গেই থাকে। 

তার হাত ধরেই জঙ্গি গ্রুপে যোগ দেয় ডাঃ উমর। শাহিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ জনপ্রিয় একজন চিকিৎসক। বিভিন্ন কাজকর্মে উদার মানসিকতার পরিচয় দিত সে। লখনউয়ে বড় হয়েছে শাহীন। শাহিন বন্দুক চালাতেও জানে। তদন্তে জানা গিয়েছে, শাহিনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন কাশ্মীরের চিকিৎসক (Jammu Kashmir Doctor) মুজাম্মিল গনাই, যিনি ফরিদাবাদেরই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল মোজাম্মেলের। তাঁর ভাড়া করা দুটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ২,৯০০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থ - যা লালকেল্লা বিস্ফোরণের মূল উপাদান বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতে জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা শাখার প্রধান: 

জৈশ প্রধান মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত শাহীন। শাহীন উদার মনস্কতার পরিচয় দিত। মিষ্টভাষী ছিল এবং ভালো রান্না করত। বিশেষত বিরিয়ানি রান্নার হাত তার পাকা। 

তদন্তকারীদের দাবি, শাহিনই ভারতে জইশ-ই-মহম্মদের (Jaish-e-Mohammed) নারী শাখা ‘জামাত উল-মোমিনাত’-এর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পাকিস্তানে সংগঠনটির দায়িত্বে রয়েছেন জইশ প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহার। শাহিন মূলত লখনউয়ের দলিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা এবং ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 

তদন্তে জানা গিয়েছে, শাহিনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন কাশ্মীরের চিকিৎসক (Jammu Kashmir Doctor) মুজাম্মিল গনাই, যিনি ফরিদাবাদেরই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ভাড়া করা দুটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল প্রায় ২,৯০০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থ - যা লালকেল্লা বিস্ফোরণের মূল উপাদান বলে মনে করা হচ্ছে।

শাহিনের বাবার বয়ান: 

শাহিনের গ্রেফতারির পর তাঁর বাবা সায়েদ আহমদ আনসারি সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না আমার মেয়ে এমন কাজে জড়িত থাকতে পারে।' তিনি আরও জানান, শাহিনের তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। আনসারির কথায়, 'আমার বড় ছেলে শোয়েব আমার সঙ্গে থাকে। ছোট ছেলে পারভেজের বাড়িতে আজ সকালেই তল্লাশি চালিয়েছে পুলিস। শাহিনের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল মাস খানেক আগে।' ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA) ও অ্যান্টি টেরর স্কোয়াড (ATS)-এর টিম ইতিমধ্যেই শাহিনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে।

তদন্তকারীরা এখন মনে করছেন, ফরিদাবাদে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনাটির সঙ্গে দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণের যোগ রয়েছে। সোমবার সন্ধেয় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণ ঘটে। এখন শাহিনের গাড়ি ও ফোনের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আলফালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়ান:

আলফালা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে - ১৯৯৭ সাল থেকে জনকল্যাণে নানাবিধ কাজ করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। ২০০৯ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়। লালকেল্লা বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতেন। এছাড়া তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোন সম্পর্ক নেই। 

কোনরকম রাসায়নিক পদার্থ এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মজুত করা এবং যে গাড়িটি বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি যেখানে থাকা অস্বীকার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

তবে উল্লেখ করা হয়নি উমরের কথা।

তদন্তকারীরা এখন মনে করছেন, ফরিদাবাদে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনাটির সঙ্গে দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণের যোগ রয়েছে। সোমবার সন্ধেয় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণ ঘটে। এখন শাহিনের গাড়ি ও ফোনের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

 

শাহিনের ফোনে ভয়ংকর গোপন বার্তা: 

বিস্ফোরণের জন্য 'দাওয়াত' (Dawat/ভোজ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। বিস্ফোরকের জন্য 'বিরিয়ানি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। মেসেজটি ছিল: 'দাওয়াতের জন্য বিরিয়ানি তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

এই মেসেজটি শাহীন (Shaheen) পাঠিয়েছিল। ১৩ জুলাই, ২০২৫-এর শেষ মেসেজ, এরপর আর এই চ্যাটবক্সটি ব্যবহার করা হয়নি। শাহীন-এর দাওয়াত সংক্রান্ত মেসেজের পর চ্যাটবক্সটিতে আর কোনও উত্তর আসেনি।

উত্তর প্রদেশ পুলিস এবং এটিএস-এর অভিযানে লখনউতে ধৃত ডঃ শাহীন শহিদের ভাইয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী।

শাহিনের ফ্ল্যাটে তল্লাশি: 

উত্তর প্রদেশ পুলিস এবং অ্যান্টি-টেরোরিজম স্কোয়াড (ATS)-এর একটি যৌথ দল ফরিদাবাদের জয়শ-ই-মহম্মদ (JeM) সম্পর্কিত "হোয়াইট-কলার" জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ডাক্তার শাহীন শহিদ-এর ভাই পারভেজ আনসারির বাড়ি থেকে ছয়টি মোবাইল ফোন, তিনটি ছুরি, একটি আন্তর্জাতিক কলিং কার্ড এবং অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস উদ্ধার করেছে।

এই জঙ্গি মডিউলটি সোমবার ভাঙার কয়েক ঘণ্টা পরেই ঘটে যাওয়া শক্তিশালী লাল কেল্লা বিস্ফোরণের সন্দেহজনক কার্যকলাপের চলমান তদন্তের অংশ হিসাবে লখনউতে আনসারির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

লখনউয়ের ইন্টেগ্রাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক আনসারি, শাহীন সোমবার রাতে গ্রেফতার হওয়ার পর পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাকে আটক করা হয়েছে এবং বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের মতে, জম্মুতে থাকা পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য আনসারি এই ফোনগুলি ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ, এবং আন্তর্জাতিক কার্ডটি বিদেশে অবস্থানরত হ্যান্ডলারদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

পুলিসি অভিযান: 

এটিএস (ATS)-এর তথ্য অনুযায়ী, আনসারি একটি বিশেষ সিস্টেম তৈরি করেছিলেন যা সিগন্যাল ট্রেসিং প্রতিরোধ করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। এই সিস্টেমটি কর্তৃপক্ষের দ্বারা চিহ্নিত হওয়া এড়াতে ডিজাইন করা হয়েছিল, যাতে উদ্ধার হওয়া ডিভাইসগুলির মাধ্যমে করা যোগাযোগ ট্র্যাক করা কঠিন হয়।

তল্লাশির সময়, একটি কম্পিউটারও উদ্ধার করেছেন যেখানে একটি গোপন ডিস্ক ছিল। কর্তৃপক্ষ মনে করছে এই ডিস্কটিতে চলমান তদন্ত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক ডিজিটাল ফাইল থাকতে পারে।

ফরেনসিক দলগুলি আরও সূত্র পাওয়ার জন্য বর্তমানে এই ডিস্কে সংরক্ষিত ডেটা পর্যালোচনা করছে। ইলেকট্রনিক ডিভাইস ছাড়াও, এটিএস তিনটি বড় ছুরিও খুঁজে পেয়েছে। কর্তৃপক্ষ মূল্যায়ন করছে যে এই অস্ত্রগুলি কোনো অবৈধ কার্যকলাপে ব্যবহার করা হয়েছিল, নাকি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছিল।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সীমান্তপারের যোগাযোগ

আনসারিকে আটক করার পরপরই, কর্তৃপক্ষ তার গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে, যেটি সাহারানপুরে নিবন্ধিত ছিল। এর সূত্র ধরে  আরেক সন্দেহভাজন জঙ্গি, আদিল আহমদ-এর কার্যকলাপের সন্ধান পেয়েছেন, যাকে গত ৭ নভেম্বর জম্মু ও কাশ্মীর পুলিস গ্রেফতার করেছিল।

কর্মকর্তাদের মতে, অনন্তনাগের বাসিন্দা আদিল গত ছয় মাস ধরে সাহারানপুরের ফেমাস হসপিটালে কাজ করতেন এবং সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। লাল কেল্লা বিস্ফোরণের বৃহত্তর তদন্তের অংশ হিসাবে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি লখনউ, সাহারানপুর এবং লখিমপুর খেরি সহ উত্তর প্রদেশ জুড়ে তল্লাশি চালাচ্ছে।

লখনউ ছাড়াও, নিরাপত্তা সতর্কতা রাজ্যের প্রধান শহরগুলি যেমন নয়ডা, গাজিয়াবাদ, মীরাট, বারাণসী, প্রয়াগরাজ, অযোধ্যা, মথুরা-বৃন্দাবন, গোরখপুর, কানপুর, সাহারানপুর এবং আলিগড় সহ সমগ্র রাজ্যে বাড়ানো হয়েছে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

