Woman Falls Into Pothole: হাইওয়ের গর্তে স্কুটার পিছলে যেতেই, উড়ে গিয়ে পড়লেন চালক মহিলা! পিছন থেকে এসে পিষে দিল লরি...

Zee News Bengali
Woman Falls Into Pothole, Run Over By Truck:  গর্তে পড়ে তাঁর স্কুটারটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ২৫ ফুট উঁচুতে বাতাসে উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়েন। তারপরই লরি পিছন থেকে আসা তাঁকে চাপা দেয়। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 10, 2025, 07:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাইওয়ে ধরে স্কুটার চালিয়ে অফিস যাচ্ছিলেনআচমকা হাইওয়ের মধ্যে গর্তে স্কুটার পড়তেই তা পিছলে যায়চালক মহিলাও ছিটকে গিয়ে পড়েন গর্তেআর তারপরই তাঁকে পিষে দিয়ে চলে যায় ট্রাকমর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ম্যাঙ্গালুরু হাইওয়েতে

ম্যাঙ্গালুরুর কুলুরের কাছে জাতীয় সড়ক-৬৬-ভেঙেচুরে যেন নরকে পরিণত হয়েছেউদুপির বাসিন্দা মাধবী নামে ওই মহিলা নিজে স্কুটার চালিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন। সেইসময় কুলুর ফ্লাইওভারের কাছে একটি গর্তে পড়ে তাঁর স্কুটারটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পিছলে যায়। মাধবী রাস্তার উপর ছিটকে গিয়ে পড়েন। তখনই পিছন থেকে আসা একটি লরি তাঁকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়

মাধবী এজে হাসপাতালে কাজ করতেন। প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, স্কুটারটি গর্তে পড়ে পিছলে যেতেই, মাধবী নামে ওই মহিলা কমপক্ষে ২৫ ফুট উঁচুতে বাতাসে উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়েন। তারপরই লরি পিছন থেকে আসা তাঁকে চাপা দেয়। পুরো ঘটনাটিই ধরা পড়েছে সিসিটিভিতেস্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্যই এই দুর্ঘটনা। বার বার অভিযোগ করার পরেও কর্তৃপক্ষ রাস্তাটি সঠিকভাবে মেরামত করে উঠতে পারেনি। যার জেরে এই পরিণতি।

