Noida apartment horror: নগ্ন হও, নিজেকে দেখাও! ফ্ল্যাটে এসে একরত্তি সন্তানের গলায় ছুরি ধরে ডেলিভারি বয়ের আদেশ...

Noida apartment horror: নগ্ন হও, নিজেকে দেখাও! ফ্ল্যাটে এসে একরত্তি সন্তানের গলায় ছুরি ধরে ডেলিভারি বয়ের আদেশ...
Delivery Boy Harrasment: স্বামীর কাছে স্ত্রীর নগ্ন ছবি পাঠিয়ে দেয় ডেলিভারি বয়। তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। আতঙ্কে নির্যাতিত মহিলা পুলিসের দ্বারস্থ হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর! ডেলিভারি বয়ের বিরুদ্ধে হাড়হিম অভিযোগ। জানা গিয়েছে, বাড়িতে ডেলিভারি করতে এসে শিশুর গলায় ছুরি চেপে ধরে। তারপর খুনের হুমকি দেখিয়ে শিশুর মাকে বিবস্ত্র হতে বাধ্য করে।
সেই ঘটনার ভিডিয়ো তুলে রাখে নিজের ফোনে। পরে নির্যাতিত মহিলাকে দুই মাসের বেশি সময় ধরে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে। ঘটনাটি গ্রেটার নয়ডার। ইতোমধ্য়েই ২৩ বছরের ওই অভিযুক্ত ডেলিভারি যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ১০ জুলাই থেকে শুরু হয়। গৌরব নামে ওই অভিযুক্ত কটি সেলুনে চুল কাটার কাজ করে এবং পাশাপাশি দুধ ও গ্রোসারি ডেলিভারি করত। গৌরব ঘটনার গিন নির্যাতিতার চতুর্থ তলার ফ্ল্যাটে কথা বলার অজুহাতে প্রবেশ করে। ভিতরে ঢোকার পর সে ছুরি বের করে ঘুমন্ত বাচ্চা মেয়ের গলায় চেপে ধরে। এরপর সে বাচ্চাটির মাকে হুমকি দেয় যে, যদি বাধা দেন তাহলে তার ছেলেকে মেরে ফেলবে। ভয়ে তিনি বাধ্য হয়ে কাপড় খুলতে রাজি হন, আর গৌরব ভিডিয়ো ও ছবি তোলে।
এই ঘটনার পর গৌরব ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করে এবং বারবার তার ফ্ল্যাটে গিয়ে পুলিসকে না জানাতে হুমকি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে সে রাতে নির্যাতিত মহিলার চতুর্থ তলার ব্যালকনি বেয়ে উপরে উঠে যায়। ২ সেপ্টেম্বর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত নির্যাতিত মহিলার স্বামী, যিনি আমদাবাদে থাকেন। তাঁকে স্পর্শকাতর ভিডিয়ো পাঠিয়ে দেয় গৌরব। কিছু ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে।
এরপরই ওই মহিলা পুলিস হেল্পলাইনে ফোন করে সব জানান। সূরজপুর থানার এক কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিকভাবে গৌরব পালিয়ে গেলেও পরে তাকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হয়েছে।
