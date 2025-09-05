English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Noida apartment horror: নগ্ন হও, নিজেকে দেখাও! ফ্ল্যাটে এসে একরত্তি সন্তানের গলায় ছুরি ধরে ডেলিভারি বয়ের আদেশ...

Delivery Boy Harrasment: স্বামীর কাছে স্ত্রীর নগ্ন ছবি পাঠিয়ে দেয় ডেলিভারি বয়। তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। আতঙ্কে নির্যাতিত মহিলা পুলিসের দ্বারস্থ হয়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 5, 2025, 01:24 PM IST
Noida apartment horror: নগ্ন হও, নিজেকে দেখাও! ফ্ল্যাটে এসে একরত্তি সন্তানের গলায় ছুরি ধরে ডেলিভারি বয়ের আদেশ...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর! ডেলিভারি বয়ের বিরুদ্ধে হাড়হিম অভিযোগ। জানা গিয়েছে, বাড়িতে ডেলিভারি করতে এসে শিশুর গলায় ছুরি চেপে ধরে। তারপর খুনের হুমকি দেখিয়ে শিশুর মাকে বিবস্ত্র হতে বাধ্য করে।

Add Zee News as a Preferred Source

সেই ঘটনার ভিডিয়ো তুলে রাখে নিজের ফোনে। পরে নির্যাতিত মহিলাকে দুই মাসের বেশি সময় ধরে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকে। ঘটনাটি গ্রেটার নয়ডার। ইতোমধ্য়েই ২৩ বছরের ওই অভিযুক্ত ডেলিভারি যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিস।

আরও পড়ুন:Man Killed Cousin: স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া! বদলা নিতে ভাইকে মেরে ১০ ফুট গভীর গর্তে পুঁতে দিল স্বামী...

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ১০ জুলাই থেকে শুরু হয়। গৌরব নামে ওই অভিযুক্ত কটি সেলুনে চুল কাটার কাজ করে এবং পাশাপাশি দুধ ও গ্রোসারি ডেলিভারি করত। গৌরব ঘটনার গিন নির্যাতিতার চতুর্থ তলার ফ্ল্যাটে কথা বলার অজুহাতে প্রবেশ করে। ভিতরে ঢোকার পর সে ছুরি বের করে ঘুমন্ত বাচ্চা মেয়ের গলায় চেপে ধরে। এরপর সে বাচ্চাটির মাকে হুমকি দেয় যে, যদি বাধা দেন তাহলে তার ছেলেকে মেরে ফেলবে। ভয়ে তিনি বাধ্য হয়ে কাপড় খুলতে রাজি হন, আর গৌরব ভিডিয়ো ও ছবি তোলে।

এই ঘটনার পর গৌরব ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করে এবং বারবার তার ফ্ল্যাটে গিয়ে পুলিসকে না জানাতে হুমকি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে সে রাতে নির্যাতিত মহিলার চতুর্থ তলার ব্যালকনি বেয়ে উপরে উঠে যায়। ২ সেপ্টেম্বর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত নির্যাতিত মহিলার স্বামী, যিনি আমদাবাদে থাকেন। তাঁকে স্পর্শকাতর ভিডিয়ো পাঠিয়ে দেয় গৌরব। কিছু ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে।

আরও পড়ুন:IIT Student Death: পরীক্ষায় বাকি আর ২ ঘণ্টা! তার আগেই হার্ট অ্যাটাক, ৩১-এর অনুপ তারপরই...

এরপরই ওই মহিলা পুলিস হেল্পলাইনে ফোন করে সব জানান। সূরজপুর থানার এক কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিকভাবে গৌরব পালিয়ে গেলেও পরে তাকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
noida newsdelivery boy harassmentblackmail crimeWomen safetySexual assaultknife threat incidentsGaurav arrest
পরবর্তী
খবর

Man Killed Cousin: স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া! বদলা নিতে ভাইকে মেরে ১০ ফুট গভীর গর্তে পুঁতে দিল স্বামী...

.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের দোসর মৌসুমী অক্ষরেখা! জোড়া ফলায় দিনভর দুর্যোগ... প্রবল বৃ...