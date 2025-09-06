Madhya Pradesh surprising incident: মারাত্মক কাণ্ড! একের পর এক কিলবিলে সাপের জন্ম দিচ্ছেন রিংকি, ডাক্তাররা বলছেন...
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন যে একজন মানুষের পক্ষে সরীসৃপ যেমন সাপের জন্ম দেওয়া জৈবিকভাবে অসম্ভব।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশের মৌ মাসানিয়া গ্রামে এক মহিলা সাপের জন্ম দিয়েছেন—এমন একটি চাঞ্চল্যকর দাবি ছড়িয়ে পড়লে পুরো গ্রামে আতঙ্ক ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা রিঙ্কি আহিরওয়ারের এই অবিশ্বাস্য দাবি দ্রুত সামাজিক মাধ্যমেও ভাইরাল হয়ে যায়।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, হালকে আহিরওয়ারের স্ত্রী রিঙ্কি হঠাৎ করে পেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। এরপর তিনি দাবি করেন যে তিনি দুটি সাপের বাচ্চার জন্ম দিয়েছেন। তিনি আরও সতর্ক করে দেন যে যারা এই 'প্রাণী'গুলোকে দেখবে, তাদের বড় বিপদ হতে পারে। এই কথা শুনে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে তার বাড়িতে ছুটে যান। সেখানে কথিত 'সাপের বাচ্চা'গুলোকে একটি প্লাস্টিকের বাটির মধ্যে রাখা হয়েছিল।
খবরটি ছড়িয়ে পড়লে রিঙ্কিকে রাজনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্লক মেডিকেল অফিসার ড. অবধেশ চতুর্বেদী তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার দাবির সত্যতা যাচাই করেন।
ড. চতুর্বেদী জানান, "রিঙ্কি আমাদের বলেছিলেন যে তার মাসিক সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু গত সোমবার আবার শুরু হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি গর্ভবতী ছিলেন না।"
ড. চতুর্বেদী প্রকাশ করেন যে, রিঙ্কি যাকে সাপ বলে ভুল করেছিলেন, তা আসলে রক্ত জমাট বাঁধা (blood clots) ছিল। এই জমাট বাঁধা রক্ত কখনও কখনও লম্বা, সরু এবং সুতোর মতো দেখতে হতে পারে, যা দেখতে সাপের মতো লাগতে পারে। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে এই ধরনের জমাট বাঁধা রক্ত নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক অবস্থায় দেখা যায় এবং সাধারণত নিজেরাই মিলিয়ে যায়। রিঙ্কির ক্ষেত্রেও এই 'সাপের মতো' জমাট বাঁধা রক্ত পরীক্ষার কিছুক্ষণ পরেই মিলিয়ে গিয়েছিল। এরপর রিঙ্কিও চিকিৎসকের ব্যাখ্যা মেনে নেন।
পরিস্থিতি শান্ত হলেও রিঙ্কির পেটে হালকা ব্যথা ছিল। এর কারণ জানতে তাকে ছত্তরপুরে আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান করানোর জন্য পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসকরা এর মাধ্যমে তার অন্য কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে চান।
চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন যে একজন মানুষের পক্ষে সরীসৃপ যেমন সাপের জন্ম দেওয়া জৈবিকভাবে অসম্ভব। এই ধরনের দাবি প্রায়শই বিভ্রান্তি, কুসংস্কার বা মানসিক চাপের কারণে জন্ম নেয়, বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে চিকিৎসা জ্ঞান সীমিত।
এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যখন অস্বাভাবিক কোনো দাবি সামনে আসে, তখন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করা কতটা জরুরি। এটি কুসংস্কার এবং ভুল ধারণার কারণে সৃষ্ট আতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য গ্রামীণ অঞ্চলে সচেতনতা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেও তুলে ধরে।
