Son after Ten Daughters: ১০ মেয়ের পর কোলে এল ছেলে! ১৯ বছরের অপেক্ষার পর বাবা দাবি করলেন...

Son after Ten Daughters: ১০ মেয়ের পর কোলে এল ছেলে! ১৯ বছরের অপেক্ষার পর বাবা দাবি করলেন...
Haryana Viral News: দশ কন্যাসন্তান! ১৯ বছর পর কোলে এল ছেলে। এই ঘটনা আবারও দেশে কিছু এলাকায় মায়ের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং ছেলে সন্তান পাওয়ার প্রতি মানুষের আগ্রহের বিষয়টি সামনে এনেছে। আবেগী বাবা জানালেন...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯ বছরের অপেক্ষার অবসান। দশ কন্যাসন্তানের পর অবশেষে এক মায়ের কোলে এল পুত্রসন্তান। ৩৭ বছর বয়সী সেই মহিলার এই একাদশ সন্তানের জন্ম শুধু একটি পরিবারের নয়, গোটা সমাজের বহু প্রশ্ন আর অনুভূতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে।
১৯ বছর ধরে বিবাহিত ওই মহিলার হরিয়ানার জিন্দ জেলার উচানা শহরের ওজাস হাসপাতাল ও মাতৃসদনে তাঁর ১১তম সন্তানের জন্ম দেন। হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. নারবীর শিওরান জানান, ডেলিভারিটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং মাকে তিন ইউনিট রক্ত দিতে হয়। তবে এখন মা ও নবজাতক দু’জনেই সুস্থ আছেন।
আরও পড়ুন:Debolinaa Nandy: প্রবাহ কি একবারও সাড়া দেবে না? ৭৮টা ঘুমের বড়ি, হাসপাতালেও তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা দেবলীনার!
গর্ভবতী মহিলাকে ৩ জানুয়ারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরেরদিন তিনি সন্তানের জন্ম দেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তিনি পাশের ফতেহাবাদ জেলার নিজের গ্রামে ফিরে যান। শিশুটির বাবা সঞ্জয় কুমার (৩৮), যিনি একজন দিনমজুর, জানান যে তিনি ও তাঁর কয়েকজন বড় মেয়ে ছেলে সন্তান চাইছিলেন। ২০০৭ সালে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি বলেন, তাঁর বেশিরভাগ মেয়ে এখন স্কুলে পড়ে, আর সবচেয়ে বড় মেয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে। অল্প আয় সত্ত্বেও তিনি সব সন্তানকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করছেন।
সঞ্জয় কুমার বলেন, 'আমরা একটি ছেলে চেয়েছিলাম, আর আমার কয়েকজন বড় মেয়েও ভাই চেয়েছিল। এটা আমার একাদশ সন্তান, আমার আগে থেকেই ১০টি মেয়ে আছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমার আয় কম হলেও আমি মেয়েদের ভালো শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছি। যা হয়েছে, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা, আর আমি তাতেই খুশি।'
এই পরিবারের গল্প সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে একটি ভিডিয়ো প্রকাশের পর যেখানে বাবা তাঁর দশ মেয়ের নাম মনে করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। যদিও তিনি পিতৃতান্ত্রিক চাপের কথা অস্বীকার করেন, তবুও তিনি বলেন, আজকের দিনে মেয়েরাও সব ক্ষেত্রে সফল হতে পারে।
আরও পড়ুন:Sagar Dutta Hospital: বাবার দেহ ছাড়তে ২২ হাজার টাকা দাবি হাসপাতালের কর্মীর, মদন মিত্রকে ফোন প্রতিবন্ধী ছেলের, তারপর...
সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্ত আসে তখন, যখন দশ দিদি মিলে তাঁদের নবজাতক ভাইয়ের নাম রাখে—দিলখুশ। অর্থাৎ, 'খুশিতে ভরা হৃদয়'। সত্যিই, এই নাম যেন তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, আনন্দ আর স্বস্তির প্রতিচ্ছবি।
বড় মেয়ে সারিনা দ্বাদশ শ্রেণিতে, তারপর অমৃতা একাদশে। সুশীলা সপ্তমে, কিরণ ষষ্ঠে, দিব্যা পঞ্চমে, মন্নত তৃতীয়ে, কৃতিকা দ্বিতীয়তে, আমনিশ প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। নবম ও দশম মেয়ে লক্ষ্মী ও বৈশালী। বৈশালীর পরই পরিবারের ঘরে ছেলে সন্তান আসে।
এই ঘটনা এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন হরিয়ানার লিঙ্গ অনুপাত নিয়ে আবারও আলোচনা চলছে। ২০২৫ সালে রাজ্যে প্রতি ১,০০০ পুরুষে ৯২৩ জন মহিলা পাওয়া গেছে, যা আগের তুলনায় ভালো হলেও এখনও জাতীয় গড়ের নিচে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)