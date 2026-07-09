/মৃত বাবার চাকরি মা কেন পাবে? ৭ লাখ দিয়ে মাকে নির্মম খুন করাল আয়ুষি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লোভ মানুষকে ঠিক কতটা নৃশংস, নির্মম করে দিতে পারে-- এই ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পারিবারিক সম্পত্তি হাতাতে এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার লোভে নিজের মাকে নৃশংস খুন। ইতোমধ্যেই গ্রেফতার অভিযুক্ত মেয়ে-সহ সাত। ঘটনাটি রাজস্থানের জয়পুরের প্রতাপ নগরের। মৃত মহিলার নাম নীরজ শর্মা (৪৫)। তিনি আদালতের কর্মী ছিলেন। গত ৩ জুলাই তাঁকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়।
পুলিস জানিয়েছে, নিহত নীরজ শর্মা ঘটনার দিন সকালে ছেলেকে কোচিংয়ে ছেড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময়ে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার গতিতে আসা একটি স্করপিও গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার চোটে তিনি প্রায় ১০০ ফুট দূরে ছিটকে পড়েন নীরজ। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটি পালিয়ে যায়। পুলিস ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে। ফুটেজ দেখে পুলিসের সন্দেহ হয়। তারা বুঝতে পারে এটি সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, একটি পরিকল্পিত খুন।
পুলিস আরও জানিয়েছে, এক বছর আগে নীরজের স্বামীর মৃত্যু হয়। এরপর নীরজ আদালতে ক্লার্কের চাকরি পান। কিন্তু তার মেয়ে আয়ুষি চেয়েছিল তার বাবার চাকরিটি সে নিজে পায়। মা সেই চাকরিতে যোগ দেওয়ায় আয়ুষি রেগে যায়। এ ছাড়া গত দুই-তিন বছর ধরে সম্পত্তি নিয়েও মা-মেয়ের ঝামেলা চলছিল।
অভিযোগ, মাকে সরাতে আয়ুষি এই চক্রান্ত করে। এই কাজে সে কাকা মোহন স্বরূপ এবং ভাই বলরামকে পাশে পায়। মাকে মারার জন্য হেমন্ত শর্মা নামের এক খুনির সঙ্গে ৭ লাখ টাকা সুপারি দেয়। প্রথমে একটি ভাড়া নেওয়া থার গাড়ি দিয়ে নীরজের ওপর নজর রাখা হয়। সেই চেষ্টা সফল হয়নি। এর পর এক মাস ধরে তাঁর যাতায়াতের ওপর নজর রাখা হয়।
যেভাবে নীরজকে খুন করা হয়
গত ৩ জুলাই মোহিত শর্মা নামের এক অভিযুক্ত নীরজের অবস্থান সবাইকে জানায়। রোহিত জাটভ নামে একজন বাইক নিয়ে তৈরি ছিল। আকাশ শর্মা গাড়িটি চালাচ্ছিল এবং পাশে অরবিন্দ শর্মা বসেছিল। তারা নীরজকে গাড়ি দিয়ে পিষে দেয়। তার পর গাড়ি ফেলে রেখে বাইকে চেপে পালিয়ে যায়।
মেয়ের স্বীকারোক্তি
নিহতের ভাই রাকেশ কুমার শর্মা থানায় অভিযোগ জানান। তিনি বলেন, সম্পত্তির জন্য আয়ুষি ও তাঁর শ্বশুড়বাড়ির লোকজন নীরজকে মানসিক অত্যাচার করত। তাঁকে আগেও মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পুলিসের কাছে আয়ুষি নিজের দোষ স্বীকার করেছেন। সে জানায়, সরকারি চাকরি ও সম্পত্তি পাওয়ার জন্যই সে নিজের মাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। পুলিস এখন পলাতক অভিযুক্তকে খুঁজছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)