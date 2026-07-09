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মৃত বাবার চাকরি মা কেন পাবে? ৭ লাখ দিয়ে মাকে নির্মম খুন করাল আয়ুষি

ঘটনার দিন সকালে নিজের ছেলেকে কোচিং সেন্টারে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময়েই প্রায় ১৩০ কিলোমিটার গতিতে আসা একটি স্করপিও গাড়ি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাড়ির ধাক্কায় প্রায় ১০০ ফুট দূরে ছিটকে পড়েন তিনি এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 09, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:56 PM IST
মৃত বাবার চাকরি মা কেন পাবে? ৭ লাখ দিয়ে মাকে নির্মম খুন করাল আয়ুষি
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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