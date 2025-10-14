Woman Immersed in Water to Conceive: WATCH | বংশধর চাই! নাতি-নাতনির 'মুখ দেখতে' তরুণীকে ১২ দিন জলে ডুবিয়ে রাখল স্বামী-শাশুড়ি...

Woman Immersed in Water to Conceive: WATCH | বংশধর চাই! নাতি-নাতনির 'মুখ দেখতে' তরুণীকে ১২ দিন জলে ডুবিয়ে রাখল স্বামী-শাশুড়ি...
Woman Immersed in Water Viral Video news: ওই তরুণী তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য হাত জোড় করে কাকুতি, মিনতি করছেন... কান্নাকাটি করছেন... কিন্তু সেদিকে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ-ই নেই... দেখুন, সেই ন্যক্কাজনক আচারের ভিডিয়োটি...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বংশধর চাই! যে করেই হোক বংশধর চাই! নাতি-নাতনির 'মুখ দেখতে' বউমাকে তাই দু-সপ্তাহ ধরে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল শ্বশুরবাড়ির লোকেরা! চরম মধ্যযুগীয় বর্বরতা! অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকার... গর্ভধারণের জন্য পুত্রবধূকে জোর করে ১২ দিন ধরে জলের মধ্যে ডুবিয়ে বসিয়ে রাখলেন স্বামী, শাশুড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।
ভাইরাল হয়েছে এমনই ভয়ংকর একটি ভিডিয়ো। ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই উঠেছে তুমুল সমালোচনার ঝড়। নেটিজেনরা তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন এহেন কুসংস্কারকে। ২ সপ্তাহ ধরে জলের নীচে ডুবে থাকা! সন্তান ধারণের জন্য এক মরিয়া রীতি! ভিডিয়োর মর্মান্তিক দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, এক বিবাহিত তরুণীকে জোর করে ১২ দিন ধরে জলের মধ্যে বসিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ওই তরুণী তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য হাত জোড় করে কাকুতি, মিনতি করছেন... কান্নাকাটি করছেন... কিন্তু সেদিকে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ-ই নেই।
শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দাবি, এই আচারেই নাকি তাঁদের পুত্রবধূ গর্ভধারণ করবে! তাঁরা নাতি-নাতনির মুখ দেখবেন! তাঁদের বংশ রক্ষা হবে! বলাই বাহুল্য যে গর্ভধারণের বিষয়ে কিছু সম্প্রদায় যে এখনও কতখানি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অযৌক্তিক রীতিনীতি মেনে চলে, এই ধরনের মর্মান্তিক ভিডিয়ো তার প্রমাণ। যেখানে সুন্দর পিচাই ভারতে AI হাব তৈরির জন্য বিনিয়োগ করতে চলেছেন, ভারত 'আত্মনির্ভর' হওয়ার দিকে দৌড়চ্ছে, সেখানে আমাদের দেশের নিচুতলায় এখনও লুকিয়ে থাকা অন্ধকারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। প্রশ্ন উঠছে, আমরা কি আদৌ সামনের দিকে এগোচ্ছি না পিছনে যাচ্ছি? দেখুন, সেই ন্যক্কাজনক আচারের ভিডিয়োটি-
উল্লেখ্য, ২০২৫-এর UNFPA রিপোর্ট অনুসারে, ভারতের প্রজনন হার প্রতিস্থাপন স্তরের নীচে নেমে এসেছে। যেখানে মহিলা প্রতি জন্মদানের হার ১.৯। এই রিপোর্ট পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতির প্রতিফলন বলেই দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা।
