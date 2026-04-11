Hyderabad Horror: রক্তপরীক্ষায় দেখা গেল পাত্র HIV+, বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় পাত্রীকে নিজের রক্ত ইনজেক্ট করল বর্বর: আত্মঘাতী তরুণী

Hyderabad Horror: রক্তপরীক্ষায় দেখা গেল পাত্র HIV+, বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় পাত্রীকে নিজের রক্ত ইনজেক্ট করল বর্বর: আত্মঘাতী তরুণী
HIV Positive Horror: ঘটনার পর থেকে ওই তরুণী প্রচণ্ড মানসিক অবসাদ এবং সোশ্যাল ট্রমায় ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত মানসিক চাপ সইতে না পেরে গত শুক্রবার তিনি নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেন। পুলিস বর্তমানে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের প্রস্তাবে না করায় হাড়হিম কাণ্ড। বদলা নিতে তরুণীর শরীরে HIV পজিটিভ রক্ত পুশ। এক মাস পর, ২৪ বছরের ভুক্তভোগী তরুণী চরম পদক্ষেপ নিলেন। গত শুক্রবার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় তাঁর মৃতদেহ।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম মনোহর। সে এবং ভুক্তভোগী তরুণী সম্পর্কে আত্মীয়। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে তাদের বিয়ের কথা ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে জানা যায় যে মনোহর এইচআইভি পজিটিভ। এর আগে মনোহরের বাবা-মায়েরও এইচআইভি ছিল, যার ফলে তরুণীর পরিবার সতর্কতামূলকভাবে মনোহরের পরীক্ষা করিয়েছিল।
রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর তরুণী এবং তাঁর পরিবার বিয়ে বাতিল করে দেন। এই ক্ষোভ থেকেই গত ১১ মার্চ তরুণীর বাড়িতে ঢুকে জোরপূর্বক নিজের শরীর থেকে নেওয়া এইচআইভি আক্রান্ত রক্ত তরুণীর শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে পুশ করে মনোহর। এই নৃশংস ঘটনার পর অভিযুক্ত মনোহরকে গ্রেফতার করা হয়। তবে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই গভীর মানসিক চাপে ভুগছিলেন ওই তরুণী। লোকলজ্জা, সামাজিক ভীতি এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তাঁকে মানসিকভাবে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল।
গত শুক্রবার বাড়ির ভেতর তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পোচারাম আইটি করিডোর থানার পুলিস পরিদর্শক জানান, আমাদের ধারণা, এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার মানসিক আঘাত এবং সামাজিক গ্লানি সহ্য করতে না পেরেই তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে আমরা ঘটনার সবকটি দিক খতিয়ে দেখছি।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন দিয়ে প্রতিশোধ নেয়। সেই অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ওই মহিলাকে। ঘটনাটি অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুলে। অভিযুক্ত ৩৪ বছর বয়সী বি বোয়া বসুন্ধরা, আদোনির একটি বেসরকারি হাসপাতালের নার্স।
প্রেমিকের সঙ্গে ওই মহিলা চিকিৎসকের বিয়ে মেনে নিতে না পেরেই এই কাণ্ড ঘটান বসুন্ধরা। দম্পতিকে আলাদা করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করেন। ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটান। ৯ জানুয়ারি দুপুর প্রায় আড়াইটে নাগাদ কুরনুলের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ওই চিকিৎসক লাঞ্চের জন্য স্কুটারে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেইসময় ভিনায়ক ঘাটের কাছে কেসি ক্যানালের ধারে একটি মোটরসাইকেলে থাকা দু’জন ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর স্কুটারে ধাক্কা মারে। ফলে তিনি পড়ে গিয়ে আহত হন। এরপর অভিযুক্তরা তাঁকে সাহায্যের অজুহাতে এগিয়ে আসে। অটোরিকশায় তোলার চেষ্টা করার সময়ই নাকি বসুন্ধরা নাকি গোপনে এইচআইভি সংক্রামিত রক্তের ইনজেকশন দেয়।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)