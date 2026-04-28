Nashik Hospital: আরজি করের ছায়া: এবার লিফটে আটকে গেল মাথা, সরকারি হাসপাতালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মরণাপন্ন জ্যোতি

Nashik Horror: হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, সরকারি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা সিস্টেমটি পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং সেখানে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি পাওয়া যায়নি। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, জ্যোতি দেবী হঠাৎই ওই লিফটের ভেতরের দিকে ঝুঁকে উঁকি দিয়েছিলেন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 28, 2026, 04:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরজি করে লিফটে আটকে পড়ে মৃত্যু হয় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ময়নাতদন্তের হাড়হিম রিপোর্ট আসে। জানা গিয়েছিল, অরূপবাবুর ফেটে যায় হৃদপিণ্ড-ফুসফুস-যকৃৎ, হাত-পা-পাঁজরের হাড় ভাঙা: ২৫ আঘাত শরীরে। এবার সেই কাণ্ডের ছায়া মহারাষ্ট্রের নাসিকে।

নাসিকের এক সরকারি মেডিক্যাল কলেজে কাজ করার সময় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। একটি পণ্যবাহী লিফটে (Freight Elevator) মাথা আটকে গিয়ে গুরুতর জখম হলেন ৫০ বছর বয়সী এক চুক্তিভিত্তিক মহিলা কর্মী। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের ICU-তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আহত ওই কর্মীর নাম জ্যোতি শিবাজি আহিরে। তিনি নাসিকের ডাঃ বসন্তরাও পাওয়ার মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার ওই বিভাগে কাজ করার সময় একটি বিশেষ ধরনের পণ্যবাহী লিফট বা হোইস্ট ট্রলির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এই লিফটটি মূলত শল্যচিকিৎসার ভারী সরঞ্জাম এক তলা থেকে অন্য তলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, জ্যোতি দেবী হঠাৎই ওই লিফটের ভেতরের দিকে ঝুঁকে উঁকি দিয়েছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই যান্ত্রিক কারণে লিফটটি সচল হয়ে ওঠে এবং তাঁর মাথাটি ভেতরে আটকে যায়। এক সহকর্মী বিষয়টি প্রথম লক্ষ্য করেন এবং চিৎকার করে বাকিদের ডাকেন। হাসপাতালের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও, কয়েক মিনিট ধরে তিনি ওই অবস্থাতেই আটকে থাকেন। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় তাঁকে বের করে আনা সম্ভব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহত কর্মীর ছেলের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির মামলা দায়ের করেছে। অন্যদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, এটি কোনও সাধারণ লিফট নয় বরং একটি হোইস্ট ট্রলি। হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, সরকারি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা সিস্টেমটি পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং সেখানে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি পাওয়া যায়নি।

হাসপাতাল প্রশাসনের দাবি, ওই কর্মী নির্ধারিত নিরাপত্তা রেখা অতিক্রম করে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করেছিলেন, যা সুরক্ষা নির্দেশিকার বিরুদ্ধে। তবে দীর্ঘ সময় ধরে মাথা আটকে থাকায় জ্যোতির শরীরের ভেতরে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

এই ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কর্মীদের জন্য যথাযথ সুরক্ষা প্রশিক্ষণ ছিল কি না, কিংবা এই ধরণের পণ্যবাহী লিফটগুলো ব্যবহারের সময় সেখানে কোনও নিরাপত্তারক্ষী বা সিগন্যাল ব্যবস্থা ছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। কর্তৃপক্ষের দাবি এবং কর্মীর পরিবারের অভিযোগের টানাপড়েনে ঘটনাটি এখন পুলিসি তদন্তের অধীনে। বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে নাসিক পুলিস।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

