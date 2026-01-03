English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Year Horror: বর বাড়ি নেই, চলে এসো! বর্ষবরণের রাতে ফাঁকা ফ্ল্যাটে প্রেমিককে ডেকে পুরুষাঙ্গ কেটে নিল যুবতী...

Mumbai Horror: স্ত্রীকে ছেড়ে তাকে বিয়ে করতে হবে। জেদের বশে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন প্রেমিকা। নববর্ষের রাতে প্রেমিককে ডেকে প্যান্ট খোলার পর যা করলেন...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 3, 2026, 02:10 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩১ ডিসেম্বর, বছরের শেষ রাত। নতুন বছরকে আগমন জানানোর জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সবাই। আর এই খুশির আমেজের মধ্যেই ঘটে গেল এক ভয়ংকর ঘটনা। যা হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। নতুন বছর আগমনের খুশিতে বয়ফ্রেন্ডকে মিষ্টি খাওয়াবে বলে ডেকে পাঠান ২৫ বছরের বিবাহিতা যুবতী। কিন্তু সেখানে স্বপ্নের বদলে এক রোমহর্ষক পরিণতি অপেক্ষা করছিল, একেবারেই তাঁর ধারণার বাইরে।

৪৪ বছরের বিবাহিত প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কেটে নিল যুবতী। ভয়ংকর হামলায় গুরুতর জখম হন ওই ব্যক্তি। মুহূর্তের মধ্যে রক্ত আর ব্যথায় তিনি লুটিয়ে পড়েন। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, গভীর আঘাত হওয়ায় অস্ত্রোপচার হয়েছে। আহত ব্যক্তিকে তাঁর সন্তান ও বন্ধুদের সাহায্যে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে মুম্বইয়ের সিওন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যক্তি এবং অভিযুক্ত মহিলা পলাতক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি মুম্বইয়ের।

কীভাবে ঘটনা ভয়াবহ রূপ নিল:
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভুক্তভোগী এবং অভিযুক্ত যুবতী একে অপরকে আগে থেকে চিনতেন। অভিযুক্ত যুবতী ভুক্তভোগীর বোনের ননদ। এবং গত ছয় থেকে সাত বছর ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক। আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবতী ভুক্তভোগীকে তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে তাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। এই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়া লেগে থাকত। ভুক্তভোগী নভেম্বর ২০২৫-এ বিহারে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে তাকে তার প্রেমিকা ফোনে হুমকি দিতেন।

ডিসেম্বর ১৯-এ মুম্বই ফিরে আসার পর, ভুক্তভোগী প্রেমিকার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ এড়িয়ে যান। ৩১ ডিসেম্বর, রাত ১:৩০ টার দিকে, প্রেমিকা তাকে নববর্ষের মিষ্টি দেওয়ার অজুহাতে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। সেই সময়, মহিলার বাচ্চারা বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিল।

অভিযোগ ওঠে যে, ঘনিষ্ঠ হওয়ার অজুহাতে প্রেমিকা ভুক্তভোগীকে তাঁর প্যান্ট খুলতে বলেন। তারপর রান্নাঘর থেকে ছুরি নিয়ে হঠাৎ তাঁর গোপনাঙ্গে আঘাত করেন। ফলে তিনি গুরুতর আহত হন এবং প্রচুর রক্তপাত হয়। গুরুতর আঘাত সত্ত্বেও, ভুক্তভোগী দ্রুত বাড়ি ফিরে আসেন। সেখান থেকে তার ছেলেরা এবং বন্ধুরা তাকে ভিএন দেশাই হাসপাতালে নিয়ে যান এবং তারপর সিওন হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তারদের মতে, আঘাতটি বেশ গভীর এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। পুলিস মামলা রুজু করেছে এবং অভিযুক্ত যুবতীকে খুঁজছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
Mumbai Crime Newswoman attacks man private partswoman attacks lovers private parts
