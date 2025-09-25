Hindu woman marries,'gotra' changes: হিন্দু মতে মেয়েদের গোত্র বিয়ের পর চেঞ্জ হয়ে যায়, তাই তাঁর সম্পত্তিতে বাপের বাড়ির কোনও অধিকার নেই: সুপ্রিম কোর্ট

Hindu woman marries,'gotra' changes: হিন্দু মতে মেয়েদের গোত্র বিয়ের পর চেঞ্জ হয়ে যায়, তাই তাঁর সম্পত্তিতে বাপের বাড়ির কোনও অধিকার নেই: সুপ্রিম কোর্ট
Hindu Marriage Act: 'কোনও বিবাহিত মেয়ে বাবা-মা বা ভাইবোনদের কাছে ভরণপোষণ চাইবেন না। একজন মহিলা যদি বিবাহিত হন, তবে এই আইনের অধীনে কারা দায়বদ্ধ? স্বামী, শ্বশুরবাড়ির লোকজন, সন্তান, স্বামীর পরিবার। তিনি কখনও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভরণপোষণের মামলা করবেন না।' সুতরাং...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোনও হিন্দু মহিলা উইল ছাড়াই মারা গেলে এবং তার স্বামী ও সন্তান না থাকলে, তার সম্পত্তি তার নিজের পরিবারের কাছে না গিয়ে স্বামীর উত্তরাধিকারীদের কাছে যাবে, কারণ হিন্দু আইনে বিয়ের পর তার "গোত্র" পরিবর্তিত হয়। এমনই মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১৫(১)(বি) চ্যালেঞ্জ করা এক আবেদনের শুনানিতে এমন মন্তব্য করে শীর্ষ আদালত।
ওই ধারায় বলা হয়েছে, কোনও হিন্দু মহিলা উইল ছাড়া মারা গেলে এবং তার স্বামী বা সন্তান না থাকলে, তার সম্পত্তি স্বামীর উত্তরাধিকারীদের কাছে যাবে। শুনানির সময় বিচারপতি বি.ভি. নাগরথ্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আবেদনকারীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই আইনের পেছনে যে সাংস্কৃতিক কাঠামো রয়েছে, সেটি মাথায় রাখতে হবে। বেঞ্চ জানায়, 'আপনারা যুক্তি শুরু করার আগে দয়া করে মনে রাখুন, এটি হিন্দু উত্তরাধিকার আইন। ‘হিন্দু’ মানে কী, হিন্দু সমাজ কীভাবে পরিচালিত হয়, এর অর্থ কী? যদিও আপনারা হয়তো এই শব্দগুলি ব্যবহার করতে পছন্দ করবেন না... কিন্তু ‘কন্যাদান’-এর পর, যখন একজন মহিলার বিয়ে হয়, তার গোত্র পরিবর্তিত হয়, নাম পরিবর্তিত হয়। তিনি তার স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ চাইতে পারেন...।'
বিচারপতি নাগরথ্না দক্ষিণ ভারতের বিবাহ সংক্রান্ত কিছু আচারবিধির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, “দক্ষিণ ভারতে বিয়ের সময় এমনকি একটি আচারবিধিসম্পন্ন ঘোষণা করা হয় যে কনে এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এসব আপনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না।” বেঞ্চ জানায়, একবার কোনও মহিলার বিয়ে হলে, আইনের দৃষ্টিতে তার দায়িত্ব তার স্বামী ও তার পরিবারের উপর বর্তায়।
বিচারপতি নাগরথ্না আরও যোগ করেন, “তিনি তার বাবা-মা বা ভাইবোনদের কাছে ভরণপোষণ চাইবেন না। একজন মহিলা যদি বিবাহিত হন, তবে এই আইনের অধীনে কারা দায়বদ্ধ? স্বামী, শ্বশুরবাড়ির লোকজন, সন্তান, স্বামীর পরিবার। তিনি কখনও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভরণপোষণের মামলা করবেন না! মামলা হবে স্বামীর বিরুদ্ধে, তার সম্পত্তির বিরুদ্ধে... যদি কোনও মহিলার সন্তান না থাকে, তবে তিনি সর্বদা উইল করতে পারেন।”
সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বল, যিনি এক পিটিশনারের পক্ষে সওয়াল করছিলেন, ধারা ১৫(১)(b)-কে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত করেন। তিনি যুক্তি দেন, “যদি কোনও পুরুষ উইল ছাড়া মারা যায়, তার সম্পত্তি তার পরিবারের ওপর ন্যস্ত হয়। তবে কেন একজন মহিলার সম্পত্তি, সন্তানের পর, শুধু স্বামীর পরিবারকেই দেওয়া হবে?”
বেঞ্চ সতর্ক করে জানায় যে কেবল বিচারিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের প্রথা বদলানো উচিত নয়। আদালত মন্তব্য করে, “কঠিন বাস্তবতা থেকে খারাপ আইন জন্ম নেওয়া উচিত নয়। হাজার হাজার বছর ধরে যা বিদ্যমান, আমাদের রায়ে সেটি ভাঙতে চাই না।” আদালত আরও উল্লেখ করে যে, অনেক বিবাদের ক্ষেত্রে সমঝোতা বা মধ্যস্থতা সম্ভব।
অন্য এক পিটিশনারের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট মেনকা গুরুসামি স্পষ্ট করেন, এই চ্যালেঞ্জটি ধর্মীয় অনুশীলন নয়, আইনি ধারাটিকে কেন্দ্র করে। শীর্ষ আদালত উল্লেখ করে যে উত্তরাধিকার আইন বিভিন্ন রাজ্য ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন, এবং তাই সঙ্গে সঙ্গে ধারা বাতিল করতে আদালত দ্বিধাগ্রস্ত। শেষ পর্যন্ত বেঞ্চ পৃথক মামলাগুলি সুপ্রিম কোর্ট মধ্যস্থতা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সমঝোতার চেষ্টা করতে নির্দেশ দেয়, তবে সাংবিধানিক প্রশ্নটি পর্যালোচনাধীন রাখে।
