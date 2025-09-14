English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Woman Jumps To Death With Son: ছোট থেকেই মানসিক রোগী! হতাশায় ১৩ তলা থেকে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে ঝাঁপ দিল মা...

Greater Noida: ছেলের দীর্ঘদিনের মানসিক সমস্যায় ভুক্তভোগী। অসুস্থতায় হতাশ মা ১৩ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন, সঙ্গে ছিল ১১ বছরের ছেলে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 14, 2025, 03:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুক্তভোগী একমাত্র ছেলে। ছেলের কষ্টে মাও হতাশ। এক দশকের বেশি সময় ধরে ১১ বছরের ছেলে দক্ষের অসুস্থতার ফলে মা মানসিক অবসাদে চলে যান। সেই থেকেই চরম পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেন।

হতাশায় ৩৭ বছর বয়সী সাক্ষী চাওলা মা নিজের ১১ বছরের ছেলে দক্ষকে সঙ্গে নিয়ে ১৩ তলার ফ্ল্যাট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঘটনাটি ঘটে গ্রেটার নয়ডার 'এইস সিটি' আবাসনে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দক্ষ প্রায় এক দশক ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সাক্ষী এই কারণে খুব হতাশায় ভুগছিলেন।

সাক্ষীর স্বামী দার্পণ চাওলা, যিনি পেশায় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তিনি পুলিসকে জানান, 'আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনি। ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি, স্ত্রী ও ছেলে নিচে পড়ে আছে।'

ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করে পুলিস। সেই চিঠিটি সাক্ষী নিজের স্বামীর উদ্দেশ্যে লিখে রেখে যান। সেখানে লেখা, 'আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছি। দুঃখিত। আমরা আর তোমার বোঝা হতে চাই না। আমাদের জন্য তোমার জীবন নষ্ট হোক, তা চাই না। আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'

পুলিস ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় চরম শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, পরিবারটি খুবই সাধারণ ও শান্ত ছিল। কিন্তু মা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে ধারণা।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

