English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Family Dispute: চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্বামী বেয়াড়া, বদমাশ! ১০ মাসের একরত্তিকে বিষ খাইয়ে নিজেও ঢলে পড়লেন স্ত্রী...

Family Dispute: চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্বামী বেয়াড়া, বদমাশ! ১০ মাসের একরত্তিকে বিষ খাইয়ে নিজেও ঢলে পড়লেন স্ত্রী...

Hyderabad: স্বামীর সঙ্গে অশান্তি। ১০ মাসের ফুটফুটে ছেলেকে বিষ খাইয়ে নিজেও আত্মহত্যা করলেন ২৭ বছরের সুষমা। চরম সিদ্ধান্তের পিছনে কি শুধুই দাম্পত্য কলহ নাকি অন্য কোনও কারণ লুকিয়ে আছে...

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 10, 2026, 02:42 PM IST
Family Dispute: চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্বামী বেয়াড়া, বদমাশ! ১০ মাসের একরত্তিকে বিষ খাইয়ে নিজেও ঢলে পড়লেন স্ত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শান্ত এক পরিবারের ঘরে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। ২৭ বছর বয়সী সুষমা, তাঁর মাত্র ১০ মাসের সন্তান যশবর্ধনকে বিষ খাইয়ে খুন করে। তারপর নিজের জীবনকেও শেষ করে ফেলেন। ঘটনাটি হায়দরাবাদের মিরপেট এলাকার।

Add Zee News as a Preferred Source

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সুষমা চার বছর আগে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট যশবন্ত রেড্ডিকে বিয়ে করেছিলেন। সুষমা এবং তার স্বামীর মধ্যে বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল ঝগড়া। এক অনুষ্ঠানের কেনাকাটার অজুহাত দেখিয়ে সুষমা তার মা ললিতার বাড়িতে যান। কিন্তু সেই বাড়িতেই ঘটে সেই ভয়াবহ ঘটনা- এক ঘরে মা এবং শিশু মৃত্যুবরণ করেন। 

আরও পড়ুন:Paschim Medinipur: মারাত্মক ময়না! বিজেপির বুথ সভাপতিকে কিডন্যাপ, ফিরলেন রক্তাক্ত লাশ হয়ে... NIA একে একে ১৭ জনকে...

ঘটনার রাত ৯:৩০ টায় বাড়ি ফেরেন যশওয়ন্ত রেড্ডি। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে ভেতরে ঢুকে তিনি স্ত্রীর ও সন্তানের মৃতদেহ পান। মুহূর্তেই পুলিসকে খবর দেন। মেয়ে ও নাতির দেহ একসঙ্গে দেখে আঁতকে ওঠেন ললিতা। পরে তিনিও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে মামলা রুজু করেছে এবং পুরো ঘটনার রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করছে।

উল্লেখ্য, নতুন বছরে শুরুতেই এর থেকেও ভয়ংকর ঘটনা সামনে আসে। যেখানে বাবা নিজের তিন সন্তানকে খুন করে। তারপর নিজেও আত্মঘাতী হয়। ঘটনাটি অন্ধ্রপ্রদেশের। ঘটনার পিছনে কারণ আর্থিক সংকট। পুলিস সূত্রে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম ভেমুলাপাটি সুরেন্দ্র । তিনি তাঁর সাত, চার ও দুই বছর বয়সী তিন সন্তান কাভ্যাশ্রী, জ্ঞানেশ্বরী ও সূর্য গগনকে খুন করেন। এরপর তিনি নিজে আত্মহত্যা করেন। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হয়, স্ত্রীর মৃত্যুর পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন সুরেন্দ্র। তাঁর স্ত্রী মহেশ্বরী গত বছর আগস্ট মাসে অসুস্থতাজনিত কারণে মারা যান। সেই থেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুরেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পারিবারিক অশান্তি ও আর্থিক অনটনও তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। 

আরও পড়ুন:Howrah Fire: রাতের অন্ধকার চিরে আগুনের তাণ্ডব! হাওড়ায় দাউদাউ করে জ্বলল একের পর এক গাড়ি... অয়েল ট্যাঙ্কার লিক করতেই...

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
HyderabadMeerpet Police StationWoman suicideinfant deathFamily Disputepoisoningpolice investigation
পরবর্তী
খবর

Union Budget 2026: জানুয়ারির শেষেই সংসদে শুরু বাজেট অধিবেশন! রীতি ভেঙে এবার...
.

পরবর্তী খবর

ED Raids IPAC Office: BIG BREAKING! অ্যাইপ্য়াক কাণ্ডে এবার হাইকোর্টে তৃণমূল!