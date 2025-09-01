English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengaluru Horror: ভয়ংকর ভিডিয়ো! বেঙ্গালুরুর পিজি-তে ঢুকে তরুণীর শ্লী*লতাহানি মুখোশধারীর...

Bengaluru PG Horror: চুরির উদ্দেশ্য মাঝরাতে আসে বর্বর। চুরির আগে তরুণীর গায়ে অশ্লীল স্পর্শ। ছুরি দিয়ে ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়ে পালাল সে। হাড়হিম মুহূর্ত ধরা পড়ল সিসিটিভিতে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 1, 2025, 04:54 PM IST
Bengaluru Horror: ভয়ংকর ভিডিয়ো! বেঙ্গালুরুর পিজি-তে ঢুকে তরুণীর শ্লী*লতাহানি মুখোশধারীর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আতঙ্কের পিজি! মাঝরাত, ঘড়িতে তখন রাত ৩ টে। পিজির ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন তরুণী। দুঃস্বপ্নেও তিনি ভাবেননি, তাঁর সঙ্গে কী হতে চলেছে। মধ্যরাতেই তরুণীর উপর ভয়ংকর হামলা, নির্যাতন। সিসিটিভিতে ধরা পড়ল সেই হাড়হিম মুহূর্ত। জানা গিয়েছে, গভীর রাতে অভিযুক্ত ওই পিজিতে আসে চুরির উদ্দেশ্যে। ঘটনাটি ঘটে, বেঙ্গালুরুতে।

পিজির একটি ডরমিটরিতে সে প্রবেশ করে, সেখানে এক তরুণী ঘুমোচ্ছিলেন। কারোর শব্দ পেতেই তরুণীর ঘুম ভেঙে যায়, যদিও তিনি ভেবেছিলেন তাঁর রুমমেট এসেছেন। কিন্তু বর্বর ততক্ষণে ঘরে ঢুকে তরুণীর শরীরে অশ্লীল স্পর্শ করে। তরুণী যখন তার প্রতিরোধ করতে যায়, অভিযুক্ত তখন ঘর থেকে ২,৫০০ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পিজির লবির সিসিটিভি ফুটেজ ইতোমধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়।

পুলিস সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের কাছে  একটি ছুরিও ছিল। সাহায্যের জন্য তরুণী চিত্‍কার করতে গেলে অভিযুক্ত তাঁকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার হুমকি দেয়।

এফআইআর অনুযায়ী, অভিযুক্ত তরুণীর কাছ থেকে টাকার দাবি করে। এবং ২৫০০ টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। ইতোমধ্যেই সুদ্দাগুন্টেপাল্য থানায় একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিস অভিযুক্তকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Tags:
paying guest horrorBENGALURUphysical molestationcrime
