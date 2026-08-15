অসুস্থ ছেলে! ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল করতেই মেজাজ হারালেন 'মা', বিমানবন্দরে ভাঙচুর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে চরম হাঙ্গামা! ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় লাগেজ বেল্টে চড়ে ভাঙচুর মহিলা প্যাসেঞ্জারের। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতা যাওয়ার ইন্ডিগোর একটি ফ্লাইট বাতিল হওয়ার জেরে বিমানবন্দরে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় মেজাজ হারিয়ে এক নারী যাত্রী বিমানবন্দরে যে তাণ্ডব চালিয়েছেন, তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা যায় ওই মহিলার সন্তান অসুস্থ এবং ইন্ডিয়ো না জানিয়ে আচমকাই ফ্লাইটটি বাতিল করে। আর তাতেই মেজাজ হারান তিনি।
ফ্লাইট বাতিলের কারণ
ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতা যাওয়ার ইন্ডিগো ফ্লাইট (৬ই ৭৩৫২) নির্ধারিত সময় অনুযায়ী দুপুর ২:৩৫ মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু উড়ান নেওয়ার আগে বাধ্যতামূলক পরীক্ষার সময় বিমানটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রায় বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ফ্লাইটটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফ্লাইট বাতিলের ঘোষণা আসতেই এক মহিলা যাত্রী মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। তিনি বিমানবন্দরের ডিপার্চার লাউঞ্জের ভেতরে তীব্র চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন, চারপাশের জিনিসপত্র এদিক-ওদিক ছুড়ে ফেলেন এবং একপর্যায়ে ক্ষোভে লাগেজ বেল্টের ওপরেও চড়ে বসেন। তার এই আচরণের ভিডিও ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে।
নিরাপত্তা বাহিনীর হস্তক্ষেপ
ঘটনার সময় আশেপাশের অন্যান্য যাত্রীরা এগিয়ে আসেন এবং ওই মহিলাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। তাকে জল খাইয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তিনি কারও কথায় কান দেননি। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং তাকে থামিয়ে সতর্ক করেন যে তিনি বিমানবন্দরের সম্পত্তির ক্ষতি করছেন।
Passengers at Bhubaneswar Airport were left stranded after an IndiGo flight scheduled to depart at 2:35 PM was reportedly cancelled at around 5:30 PM, several hours after the scheduled departure time, yesterday.— Srikanth Bhalaji (@SBhalaji94) August 14, 2026
They were not given timely information about the cancellation and,… pic.twitter.com/pGXPT8FOP3
ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি
পুরো ঘটনাটি নিয়ে বিমান সংস্থা ইন্ডিগো একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি যাত্রীদের অনাকাঙ্ক্ষিত এই অসুবিধার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছে। ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে জানানো হয়, যাত্রীদের নিয়মিত আপডেট দেওয়ার পাশাপাশি রিফ্রেশমেন্ট, থাকার ব্যবস্থা, বিকল্প ফ্লাইটের ব্যবস্থা অথবা টিকিটের সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া তৎক্ষণাৎ শুরু করা হয়েছিল। যে মহিলা যাত্রী বিমানবন্দরের সম্পত্তির ক্ষতি করেছেন, তাকে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের নিয়ম অনুযায়ী ‘অনিয়ন্ত্রিত যাত্রী’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর তাকে যথাযথ নিরাপত্তা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইন্ডিগো জানিয়েছে, তাদের সমস্ত যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের নিরাপত্তা এবং আরাম-আয়েশ সবসময়ই তাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)