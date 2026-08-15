Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /অসুস্থ ছেলে! ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল করতেই মেজাজ হারালেন মা, বিমানবন্দরে ভাঙচুর

অসুস্থ ছেলে! ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল করতেই মেজাজ হারালেন 'মা', বিমানবন্দরে ভাঙচুর

IndiGo Flight Cancellation: যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতা যাওয়ার ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিমানবন্দরে তীব্র বিক্ষোভ ও তাণ্ডব চালান এক মহিলা যাত্রী। নির্ধারিত সময়ে ফ্লাইট না পাওয়ায় তিনি ডিপার্চার লাউঞ্জে জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন এবং ক্ষোভে লাগেজ বেল্টের ওপর উঠে পড়েন। পরবর্তীতে সিআইএসএফ কর্মীরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 15, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:38 PM IST
অসুস্থ ছেলে! ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল করতেই মেজাজ হারালেন 'মা', বিমানবন্দরে ভাঙচুর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পুলিসকে মার থেকে লাখ লাখ টাকার তোলাবাজি! গ্রেফতার হতেই ব্য়াপক জনরোষের মুখে অরূপ রায়-
2
3
4
5