Ahmedabad Crime: আহমদাবাদের স্যাটেলাইট এলাকার বাসিন্দা এবং ফুড ডেলিভারি কর্মী ওই ব্যক্তি (রোনক) পুলিসকে জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী গত এক বছর ধরেই প্রায়শই তার সাথে ঝগড়া করতেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 22, 2025, 03:26 PM IST
Woman pours boiling water on Husband: কার সঙ্গে এত ফস্টিনষ্টি তোমার? স্বামী পরনারীতে মগ্ন, জাস্ট সন্দেহে গায়ে গরম জল আর অ্যাসিড ঢালল যুবতী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরকীয়ার সন্দেহে স্বামীর গায়ে ফুটন্ত জল ও অ্যাসিড ঢালল স্ত্রী।

দিওয়ালির দিন সকালে অহমদাবাদে সাংঘাতিক ঘটনা। স্বামীকে প্রতিনিয়ত বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের (পরকীয়া) জন্য সন্দেহ করতেন। এই নিয়ে রোজ ঝগড়া হত। ঝগড়া থেকে মারামারি, হাতাহাতি পর্ষন্ত হত। কিন্তু দিওয়ালির দিন সকালে যা হল, তা ভয়ংকর। ঝগড়া, মারামারি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, ৩৩ বছর বয়সী স্বামীর গায়ে প্রথমে ফুটন্ত জল এবং পরে অ্যাসিড ঢেলে দেন তাঁর স্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গা পুড়ে যায়, তিনি জ্বলে পুড়ে যান, গুরুতরভাবে আহত হন। সূত্রের খবর, স্বামী-স্ত্রীর তুচ্ছ কারণে বারবার ঝগড়া হত।

আহমদাবাদের স্যাটেলাইট এলাকার বাসিন্দা এবং ফুড ডেলিভারি কর্মী ওই ব্যক্তি (রোনক) পুলিসকে জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী গত এক বছর ধরেই প্রায়শই তার সাথে ঝগড়া করতেন। দিওয়ালির সকালেও তাদের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। উৎসবের দিনে রোনক ঝামেলা এড়াতে চুপ থাকলেও, তার স্ত্রী প্রচণ্ড রেগে যান।

পুলিস জানিয়েছেন, 'রোনক যখন কম্বলের নিচে ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী প্রথমে গায়ে ফুটন্ত জল ঢেলে দেন। তিনি পালানোর চেষ্টা করলে এবং পোশাক খোলার চেষ্টা করলে, স্ত্রী তার উপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারেন, যার ফলে তিনি মারাত্মকভাবে পুড়ে যান।'

এই দম্পতির দুই বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। তারা আগে ভেজালপুরে থাকতেন, যেখানে পুলিস তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

আক্রান্ত রোনক বর্তমানে হাসপাতালে গুরুতর পোড়া জখম নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্যাটেলাইট পুলিস অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে এবং ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

এর আগে দক্ষিণ দিল্লিতে, ঘুমন্ত স্বামীর উপরে ফুটন্ত তেল ঢেলে দিলেন স্ত্রী। তারপর সেই পোড়া জায়গায় লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলেন। এখানেই শেষ নয়, স্বামীকে শাসালেন, চিত্কার করলে অত্যাচার আরও বাড়বে। ভয়ংকর ওই ঘটনা ঘটেছে ।

পুলিস সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে গত ৩ অক্টোবর। আহত স্বামী দীনেশ পুলিসকে জানিয়েছেন, ভোর তিনটে নাগাদ তিনি যখন তার আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ঘুমাচ্ছিলেন তখনই ওই ভয়ংকর কাণ্ড করেন তাঁর স্ত্রী। ঘুম ভেঙে চিত্কার করে উঠলে তার শরীরে লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ারি দেন, চিত্কার করলে আরও গরম তেল ঢেলে দেওয়া হবে। আম্বদকরনগর থানায় এমনটাই অভিযোগ দায়ের করেছেন দীনেশ।

দীনেশ জানিয়েছেন, ঘটনার দিন তিনি গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন। তারপর খেয়ে দেয়ে শুতে চলে যান। ভোর তিনটে নাগাদ টের পেলাম আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। চোখ খুলে দেখি আমার স্ত্রী আমার উপরে গরম তেল ঢালছে। বাঁচার জন্য চিত্কার করতেই আমার শরীরে লঙ্কা গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়।

