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জমি বিক্রিতে গররাজি স্ত্রী, গোপনাঙ্গে বিদ্যুতের শক দিয়ে নারকীয় অত্যাচার করে মারল বর্বর স্বামী

Nasreen murder case: পৈত্রিক জমি বিক্রি করতে না চাওয়ায় এক গৃহবধূকে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হল, তা জানলে শিউরে উঠবেন। গোপনাঙ্গে ইলেকট্রিক শক দিয়ে পৈশাচিক কায়দায় খুন! এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ঠিক কী ঘটেছিল? পুলিসি জেরায় সামনে এল এক রোমহর্ষক সত্য।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 18, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:44 AM IST
জমি বিক্রিতে গররাজি স্ত্রী, গোপনাঙ্গে বিদ্যুতের শক দিয়ে নারকীয় অত্যাচার করে মারল বর্বর স্বামী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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