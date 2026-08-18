/জমি বিক্রিতে গররাজি স্ত্রী, গোপনাঙ্গে বিদ্যুতের শক দিয়ে নারকীয় অত্যাচার করে মারল বর্বর স্বামী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পৈত্রিক জমি বিক্রি করতে না চাওয়ায় স্ত্রীকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে খুন! উত্তরপ্রদেশের রামপুরে গ্রেফতার স্বামী। উত্তরপ্রদেশের রামপুরে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সামনে এসেছে। পৈত্রিক জমি বিক্রি করতে অস্বীকার করায় এক গৃহবধূকে নির্মমভাবে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। স্ত্রীকে গোপনাঙ্গে-সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ইলেকট্রিক শক দিয়ে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামী ইশরাককে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
ঘটনার নেপথ্যের কারণ
মৃতার নাম নাসরিন এবং অভিযুক্ত স্বামীর নাম ইশরাক। প্রায় ১৩ বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের চার কন্যাসন্তান ও এক পুত্রসন্তান রয়েছে। নাসরিন তাঁর বাবা-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া একটি পৈত্রিক জমি বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, জমি বিক্রি করে দিলে তাঁদের পাঁচ সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েবে। পরিবারের দাবি, এই জমি সংক্রান্ত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ইশরাক দীর্ঘদিন ধরে নাসরিনের ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালাত। এমনকি দাবি না মানলে তাঁকে খুন করার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল।
পুলিসের তদন্ত ও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট
রামপুরের অতিরিক্ত পুলিস সুপার অনুরাগ সিং জানিয়েছেন, মৃতার কাকার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস মামলা রুজু করেছে এবং অভিযুক্ত ইশরাককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদে সে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করেছে।
ময়নাতদন্তের রিপোর্টে লোমহর্ষক তথ্য উঠে এসেছে
নাসরিনের শরীরে মোট ছ'টি জায়গায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি গোপনাঙ্গেও ইলেকট্রিক শক দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ক্ষতচিহ্ন মিলেছে। মৃতার বোন হাসিন জাহান জানিয়েছেন, নাসরিন এর আগেও স্বামীর শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, কিন্তু পরিবারের কাছে তা প্রকাশ করতেন না। সম্প্রতি তাঁর মুখে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেলেও তিনি কিছু বলেননি। নাসরিনের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পেছনে স্বামীর পাশাপাশি শ্বশুরবাড়ির অন্যান্যদেরও হাত রয়েছে। পুলিস পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।
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