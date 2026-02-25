Assam Shocker: শিলচরে শিহরণ! বন্দি প্রেমিক, ঝকঝকে তরুণীকে ঘিরল মহিন্দ্রা থরে সওয়ার ৭ বর্বর, নখদাঁতে বিক্ষত শরীর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Assam Shocker: তরুণীর পরিবারের এক সদস্য সংবাদমাধ্য়মে বলেন, তারা প্রথমে ওই যুগলের পরিচয় এবং তারা কোথা থেকে এসেছে তা জানতে চায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Feb 25, 2026, 01:21 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমের শিলচরে এক ২৮ বছর বয়সী তরুণীকে ছুরি দেখিয়ে গণধর্ষণ করল ৭ যুবক। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে, ধর্ষণের পর অভিযুক্তরা ওই তরুণীর থেকে টাকাও হাতিয়ে নেয়।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। ওই তরুণী তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে শিলচর শহরের কাছে বাইপাস রোডে ঘুরতে গিয়েছিলেন। পুলিস জানিয়েছেন ওই তরুণী যখন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গাড়িতে বসেছিলেন সেইসময়  ৭ জন যুবক এক মহিন্দ্রা থর গাড়ি সে তাদের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়। এরপর ওই যুগলের কাছ থেকে টাকা চায়। এনিয়ে বচসা শুরু হলে ওই ৭ জন তরুণীকে গাড়ি থেকে নামিয়ে গণধর্ষণ করে।

নির্যাতিতা তরুণী পুলিস জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি। কমপক্ষে সাতজন ব্যক্তি একে একে তাঁকে ধর্ষণ করে। এরপর তারা জোরপূর্বক তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ১০,০০০ টাকা অনলাইনে একজনের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করিয়ে নেয়। 

তরুণীর পরিবারের এক সদস্য সংবাদমাধ্য়মে বলেন, তারা প্রথমে ওই যুগলের পরিচয় এবং তারা কোথা থেকে এসেছে তা জানতে চায়। এরপর হঠাৎ করেই তরুণী ও তাঁর বন্ধুকে জাপটে ধরে। সেখানে ৭ থেকে ৮ জন লোক ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন ওই যুবককে আটকে রাখে এবং তাঁর চোখের সামনেই একে একে তরুণীকে ধর্ষণ করে।

পুলিস জানিয়েছে, নির্যাতিতা তরুণী অভিযুক্তদের মধ্যে দুজনকে চিনতে পেরেছেন, এবং গত রবিবারের মধ্যে সেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম নীলোৎপল দাস (২৫) এবং সুবল দাস (২৭)। তারা দুজনেই শিলচর শহরের আশ্রম রোড এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, ওই তরুণীর প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং তাঁর জবানবন্দিও রেকর্ড করা হয়েছে।

এই নৃশংস ঘটনার খবর জানাজানি হতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার স্থানীয় মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারাও এই ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

সুস্মিতা দেব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ লিখেছেন, "অসমের শিলচরে গণধর্ষণের এই খবর অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অসমের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিজেপি যখন অন্য রাজ্যগুলোতে নারী নিরাপত্তা নিয়ে রাজনীতি করে, তখন তাদের নিজেদের রাজ্যই অনিরাপদ। নির্বাচনের জন্য ভিআইপি চলাচলে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হলেও সাধারণ মানুষ এখানে অসুরক্ষিত।"

