MadhyaPradesh shocker: মারাত্মক ভিডিয়ো! গরবা নাচের সময় ১৯-এর তরুণীর হঠাত্‍ হার্ট অ্যাটাক, বিয়ের ৪ মাসেই সব শেষ...

Zee News Bengali
নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 30, 2025, 06:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশের (MadhyaPradesh) মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯ বছর বয়সী তরুণী নবরাত্রির (Navratri Garwa Dance) গরবা নাচের সময় হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack) হয় এবং তত্‍ক্ষণাত্‍ মারা যান। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে তরুণদের মধ্যে হৃদরোগের ঘটনার পিছনে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা, মানসিক চাপ, স্থূলতা, ধূমপান, অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম এবং অজানা শারীরিক সমস্যার মতো কারণের জন্য হয়েছে। 

ঘটনার সূত্রপাত: 

মধ্যপ্রদেশের খারগোনে স্বামীর সঙ্গে গরবা নাচার সময় ১৯ বছর বয়সী এক নববধূর হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে। সোনম নামের ওই তরুণীর নাচের এবং তার কয়েক মুহূর্ত পরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাত্র চার মাস আগেই ওই দম্পতির বিয়ে হয়েছিল এবং তারা একসঙ্গে নবরাত্রি উদযাপন করছিলেন। সোনম ডাণ্ডিয়া নাচতে নাচতে হঠাত্‍ই মাটিতে পড়ে যান। তাঁর স্বামী এবং আত্মীয়রা প্রথমে ভেবেছিলেন এটি তাঁর নাচেরই একটি অংশ। কিন্তু কিছুক্ষণ নিথর হয়ে পড়ে থাকার পর তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মেডিক্যাল রিপোর্টে জানা যায়, হঠাত্‍ হার্ট অ্যাটাকই তাঁর মৃত্যুর কারণ। তরুণী পরিবারের মতে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন এবং তার মধ্যে অসুস্থতার কোনও লক্ষণও দেখা যায়নি।

এই তরুণীর মৃত্যুর পর অল্পবয়সীদের মধ্যে মৃত্যুর প্রবণতা নিয়ে ডাক্তারদের বিভিন্ন মতামত উঠে আসছে।

বয়স নির্বিশেষে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে

চিকিৎসকদের মতে, বয়স নির্বিশেষে যে কারও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। অনেক সময়, যাদের হৃদরোগের সমস্যা অজানা থাকে, তাদের ক্ষেত্রে যেকোনও ধরনের শারীরিক কার্যকলাপ হৃদরোগের সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ (Sudden Cardiac Death) বা আকস্মিক হৃদরোগে মৃত্যু হল হৃদপিণ্ডের সমস্ত কার্যকলাপের দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি। এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত সঞ্চালন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যায় এবং মারা যায়। এই অবস্থাটি ঘটে যখন অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের কারণে হঠাৎ করে হৃদপিণ্ডের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত এবং সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে বেঁচে থাকা সম্ভব।

জেনেটিক হৃদরোগের মতো অজানা হৃদরোগ কিশোর-কিশোরী এবং তরুণদের আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কোনও শারীরিক কার্যকলাপ, যেমন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার সময়ও, হঠাৎ মারা যেতে পারেন। তবে কোনও কারণ ছাড়াও আকস্মিক হৃদরোগে মৃত্যু হতে পারে।

তরুণরা কেন হার্ট অ্যাটাকের শিকার হচ্ছে?

চিকিৎসকদের মতে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অলস জীবনযাপন, উচ্চ মানসিক চাপ, ধূমপান এবং মাদকের ব্যবহার বৃদ্ধির মতো জীবনযাত্রার সমস্যার কারণে তরুণদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি বংশগত উচ্চ কোলেস্টেরল বা অনাবিষ্কৃত জন্মগত হৃদরোগের মতো জেনেটিক প্রবণতাও এর জন্য দায়ী।

এর সঙ্গে বিশেষজ্ঞরা কম বয়সে ডায়াবেটিস এবং স্থূলতার মতো রোগের বৃদ্ধিকেও দায়ী করছেন, যা এই ক্রমবর্ধমান সমস্যায় বড় ভূমিকা রাখছে। কয়েকটি জীবনযাত্রার কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস
প্রক্রিয়াজাত খাবার, চিনি এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত খাবার ধমনীতে প্লাক (plaque) জমাতে সাহায্য করে এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়।

অলস জীবনযাত্রা
নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপের অভাব এবং দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা স্থূলতা ও অন্যান্য হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়।

মানসিক চাপ
দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শরীরের স্ট্রেস রেসপন্সকে (stress response) সক্রিয় করে, যার ফলে রক্তচাপ এবং প্রদাহ (inflammation) বেড়ে যায়।

ধূমপান
প্রচলিত সিগারেট বা ভ্যাপিং (vaping) হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

বংশগত কারণ
বংশগত উচ্চ কোলেস্টেরল বা হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির (hypertrophic cardiomyopathy) মতো হৃদপেশীর সমস্যা ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দেয়।

অজানা শারীরিক সমস্যা
অনেক জন্মগত হৃদরোগের ত্রুটি, যেমন হার্ট ভালভের অস্বাভাবিকতা এবং অ্যারিথমিয়া (arrhythmias), তরুণদের মধ্যে অলক্ষিত থেকে যেতে পারে, যা তাদের ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়।

স্থূলতা
অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা ডায়াবেটিসের কারণ হতে পারে – বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে – যা হৃদপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে এবং রক্তনালীর ক্ষতি করে, ফলে আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

