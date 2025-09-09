UP Shocker: প্রসব-পরবর্তী অবসাদে মা হয়ে গেল 'খুনি‌'! সদ্যোজাত সন্তানকে ডিপ ফ্রিজে রেখে গভীর ঘুমে...

UP Shocker: প্রসব-পরবর্তী অবসাদে মা হয়ে গেল 'খুনি'! সদ্যোজাত সন্তানকে ডিপ ফ্রিজে রেখে গভীর ঘুমে...
Postpartum Psychosis: একভাবে কেঁদেই চলেছে সদ্যোজাত। কোনওভাবেই তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না। রাগে পনেরো মাসের একরত্তিকে ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে ঘুমোতে চলে গেলেন জন্মদাত্রী মা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পনেরো মাসের একরত্তি সন্তানকে ডিপ ফ্রিজে রেখে ঘুম চলে গেলেন জন্মদাত্রী মা। ঘটনাটি ঘটে, উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে। ফ্রিজের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শিশুটি জোরে কাঁদতে শুরু করে। তার কান্না শুনে ঠাকুমা দৌড়ে এসে দেখেন, শিশুটি ফ্রিজের ভেতরে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করা হয়। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, এখন শিশুটি বিপদমুক্ত।
জানা যায়, সদ্যোজাতের মা পোস্টপার্টাম সাইকোসিস নামে একটি বিরল এবং গুরুতর মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। যা কিছু মহিলাদের সন্তান জন্মের পর হতে পারে।
৫ সেপ্টেম্বর মোরাদাবাদের জব্বার কলোনির এক তরুণী, যিনি প্রায় দুই সপ্তাহ আগে সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু সন্তানের জন্মানোর পর তিনি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। ঘটনার দিন, সদ্যোজাত খুব কাঁদছিল। তরুণী মা অনেক চেষ্টা করেও তাকে শান্ত করতে পারছিল না। তাই তরুণী রেগে গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে শিশুকে ডিপ ফ্রিজে রেখে চলে যান। তারপর ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।
শিশুটির তীব্র কান্না আওয়াজ শুনে বাচ্চাটির ঠাকুমার ছুটে গিয়ে দেখেন, শিশুটি ফ্রিজের ভিতরে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে কাছের এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা জানান, শিশুটি বিপদমুক্ত এবং সুস্থ আছে।
এরপরে পরিবারের লোকজন তরুণীকে জিজ্ঞাসা করলে, সে শান্তভাবে বলে, 'ও ঘুমোচ্ছিল না, তাই আমি ওকে ফ্রিজে রেখেছিলাম।'
তার এই অস্বাভাবিক আচরণে পরিবার সন্দেহ করে কিছু একটা গড়বড় আছে। পরদিন তারা প্রথমে তাকে একজন ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝা কিছু পরামর্শ দিলেও, মেয়েটির আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। এরপর পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়দের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করলে, সবাই মিলে তাকে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।
চিকিৎসক পর্যালোচনা করে জানান, ওই তরুণী 'পোস্টপার্টাম সাইকিয়াট্রিক সাইকোসিস' নামক এক ধরণের মানসিক রোগে আক্রান্ত, যা সন্তান জন্মের পর কোনও কোনও মহিলার হতে পারে।
কী এই 'পোস্টপার্টাম সাইকিয়াট্রিক সাইকোসিস'?
অনেক নতুন মা চুপচাপ এই মানসিক সমস্যায় ভোগেন, কিন্তু পরিবারের লোকজন বা স্বাস্থ্যকর্মীরা সেই লক্ষণগুলো ঠিকমতো ধরতে পারেন না। সন্তান জন্মের পর কিছুটা মন খারাপ বা ক্লান্তি স্বাভাবিক, যাকে ‘বেবি ব্লুজ’ বলা হয়। কিন্তু কেউ যদি অস্বাভাবিক আচরণ করে। বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, বা ক্ষতিকর চিন্তা প্রকাশ করে- তবে সেটা বড় বিপদের সংকেত। তাই সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চিকিৎসা শুরু করা উচিত। না হলে দেরিতে চিকিৎসা মায়ের ও শিশুর জীবনের জন্য হুমকি হতে পারে।
