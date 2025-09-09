English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

UP Shocker: প্রসব-পরবর্তী অবসাদে মা হয়ে গেল 'খুনি‌'! সদ্যোজাত সন্তানকে ডিপ ফ্রিজে রেখে গভীর ঘুমে...

Postpartum Psychosis: একভাবে কেঁদেই চলেছে সদ্যোজাত। কোনওভাবেই তাকে শান্ত করা যাচ্ছে না। রাগে পনেরো মাসের একরত্তিকে ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে ঘুমোতে চলে গেলেন জন্মদাত্রী মা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 9, 2025, 01:37 PM IST
UP Shocker: প্রসব-পরবর্তী অবসাদে মা হয়ে গেল 'খুনি‌'! সদ্যোজাত সন্তানকে ডিপ ফ্রিজে রেখে গভীর ঘুমে...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পনেরো মাসের একরত্তি সন্তানকে ডিপ ফ্রিজে রেখে ঘুম চলে গেলেন জন্মদাত্রী মা। ঘটনাটি ঘটে, উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে। ফ্রিজের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শিশুটি জোরে কাঁদতে শুরু করে। তার কান্না শুনে ঠাকুমা দৌড়ে এসে দেখেন, শিশুটি ফ্রিজের ভেতরে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করা হয়। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, এখন শিশুটি বিপদমুক্ত।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:UP Horror: গায়ে আগুন ৬ বর্বরের! জ্বলন্ত শরীরেই স্কুটার চালিয়ে হাসপাতালে বীরাঙ্গনা নিশা...

জানা যায়, সদ্যোজাতের মা পোস্টপার্টাম সাইকোসিস নামে একটি বিরল এবং গুরুতর মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। যা কিছু মহিলাদের সন্তান জন্মের পর হতে পারে।

৫ সেপ্টেম্বর মোরাদাবাদের জব্বার কলোনির এক তরুণী, যিনি প্রায় দুই সপ্তাহ আগে সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু সন্তানের জন্মানোর পর তিনি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। ঘটনার দিন, সদ্যোজাত খুব কাঁদছিল। তরুণী মা অনেক চেষ্টা করেও তাকে শান্ত করতে পারছিল না। তাই তরুণী রেগে গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে শিশুকে ডিপ ফ্রিজে রেখে চলে যান। তারপর ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন।

শিশুটির তীব্র কান্না আওয়াজ শুনে বাচ্চাটির ঠাকুমার ছুটে গিয়ে দেখেন, শিশুটি ফ্রিজের ভিতরে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে কাছের এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা জানান, শিশুটি বিপদমুক্ত এবং সুস্থ আছে।

আরও পড়ুন:Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বর্ষণ...

এরপরে পরিবারের লোকজন তরুণীকে জিজ্ঞাসা করলে, সে শান্তভাবে বলে, 'ও ঘুমোচ্ছিল না, তাই আমি ওকে ফ্রিজে রেখেছিলাম।'

তার এই অস্বাভাবিক আচরণে পরিবার সন্দেহ করে কিছু একটা গড়বড় আছে। পরদিন তারা প্রথমে তাকে একজন ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওঝা কিছু পরামর্শ দিলেও, মেয়েটির আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। এরপর পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়দের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করলে, সবাই মিলে তাকে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

চিকিৎসক পর্যালোচনা করে জানান, ওই তরুণী 'পোস্টপার্টাম সাইকিয়াট্রিক সাইকোসিস' নামক এক ধরণের মানসিক রোগে আক্রান্ত, যা সন্তান জন্মের পর কোনও কোনও মহিলার হতে পারে।

কী এই 'পোস্টপার্টাম সাইকিয়াট্রিক সাইকোসিস'?
অনেক নতুন মা চুপচাপ এই মানসিক সমস্যায় ভোগেন, কিন্তু পরিবারের লোকজন বা স্বাস্থ্যকর্মীরা সেই লক্ষণগুলো ঠিকমতো ধরতে পারেন না। সন্তান জন্মের পর কিছুটা মন খারাপ বা ক্লান্তি স্বাভাবিক, যাকে ‘বেবি ব্লুজ’ বলা হয়। কিন্তু কেউ যদি অস্বাভাবিক আচরণ করে। বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, বা ক্ষতিকর চিন্তা প্রকাশ করে- তবে সেটা বড় বিপদের সংকেত। তাই সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চিকিৎসা শুরু করা উচিত। না হলে দেরিতে চিকিৎসা মায়ের ও শিশুর জীবনের জন্য হুমকি হতে পারে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
MoradabadcrimePostpartum PsychosisMental healthMotherhoodNew born SafetyUP NewsIndian SocietyPsychiatric Awareness
পরবর্তী
খবর

UP Horror: গায়ে আগুন ৬ বর্বরের! জ্বলন্ত শরীরেই স্কুটার চালিয়ে হাসপাতালে বীরাঙ্গনা নিশা...
.

পরবর্তী খবর

Bansdroni Incident: ভাইয়ের সঙ্গে ফ্ল্যাটে থাকতেন, পরিচিতকে ভিডিয়ো মেসেজ পাঠিয়ে বছর তেইশের ত...