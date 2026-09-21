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VIRAL VIDEO: 'TTE আমার...' দানাপুর-সেকেন্দরাবাদ এক্সপ্রেসে পরনের পোশাক ছিঁড়লেন তরুণী! ভাইরাল ভিডিয়োতে দেশে ব্যাপক আলোড়ন

Indian Rail Viral Video: কেন চলন্ত ট্রেনে পরনের পোশাক ছিঁড়লেন তরুণী! দানাপুর-সেকেন্দরাবাদ এক্সপ্রেসের ঘটনায় দেশ জুড়ে এখন ব্যাপক আলোড়ন। ঠিক কী হয়েছিল?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 21, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:58 PM IST
VIRAL VIDEO: 'TTE আমার...' দানাপুর-সেকেন্দরাবাদ এক্সপ্রেসে পরনের পোশাক ছিঁড়লেন তরুণী! ভাইরাল ভিডিয়োতে দেশে ব্যাপক আলোড়ন
Image Credit: এই সেই তরুণী

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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