VIRAL VIDEO: 'TTE আমার...' দানাপুর-সেকেন্দরাবাদ এক্সপ্রেসে পরনের পোশাক ছিঁড়লেন তরুণী! ভাইরাল ভিডিয়োতে দেশে ব্যাপক আলোড়ন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে চলন্ত ট্রেনে এক তরুণী নিজের সিটে বসে টিটি-র সঙ্গে প্রবল বাদানুবাদে জড়িয়েছেন। টিকিট পরীক্ষক সেই তরুণীর কাছে টিকিট চাইতেই, তিনি আচমকাই নিজের পোশাক ছিঁড়তে শুরু করে দেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো জি ২৪ ঘণ্টা এই ভাইরাল ভিডিয়োর সত্য়াতা যাচাই করেনি। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োর ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন প্রণীত হচ্ছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই ভিডিয়ো নেটে ছড়াতে শুরু করে। ঝামেলার মঞ্চ দানাপুর-সেকেন্দরাবাদ এক্সপ্রেসে। আরও ভালো করে বললে দানাপুর থেকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশনের মাঝে এই ঘটনা ঘটে। টিটিই ওই তরুণীর কাছে টিকিট দেখতে চাইলেই বিবাদের সূত্রপাত।
ঠিক কী হয়েছিল?
ওই তরুণী বিনা টিকিটেই শুধু ট্রেনে উঠে পড়েননি, সোজা গিয়ে বসে পড়েছিলেন ট্রেনের এসি থ্রি টিয়ার কামরায়! টিকিট না কেটে তিনি টিটিই-কে নগদ টাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং এও দাবি করেন যে, তাঁর ভাইও রেলকর্মী। ফলে টিকিট পরীক্ষককে বুঝে নেওয়ার পরক্ষ হুমকিও দেন। তর্ক-বিতর্ক চরমে যেতেই মহিলা তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেলেন এবং টিটিই-র বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাবে স্পর্শ করার অভিযোগও তোলেন। তবে টিটিই বুদ্ধি করে পুরো ঘটনাটি নিজের মোবাইলে রেকর্ড করেন এবং তরুণীকে ১১২ নম্বরে (ভাযে কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাহায্যের জন্য ১১২ হল সারা দেশের সিঙ্গল ইমার্জেন্সি হেল্পলাইন নম্বর) ফোন করতে বলেন। এরপরই টিটিই নিজে আরপিএফকে ফোন করেন। এরপর ওই তরুণীকে রেল পুলিস ও মহিলা পুলিস ট্রেন থেকে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তরুণী নিজেকে পরিচয় রাধিকা তিওয়ারি নামেই পরিচয় দিয়েছেন। টিটিই-র সঙ্গে তর্কের সময় রাধিকা ফোনে পরিবারের কোনও সদস্যের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং টিটিই-র বিরুদ্ধে অশালীনতার অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, "ইয়ে মেরা কাপড়া ছু রহা হ্যায় ইয়ার" (ইনি আমার কাপড় ধরছেন)।
মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা!
রেলের তরফে জানানো হয়েছে যে, ওই তরুণীকে জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি পরে মহিলাও পুলিসের কাছে স্বীকার করেছেন যে, রেলকর্মী তাঁকে কোনও হেনস্থাই করেননি। তিনি টিকিট ছাড়া ট্রেনে যাত্রা করে টিটিই-র উপর চোটপাট করেছেন। পাশাপাশি মিথ্য়া মামলায় টিটিই-কে ফাঁসানোর চেষ্টাও করেছিলেন। শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাতেই ওই তরুণী এই পন্থা নিয়েছিলেন।
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