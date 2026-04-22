  Bengaluru Horror: ক্যামেরা অন: চোখ-হাত-পা বেঁধে কিরণকে সারপ্রাইজ়, তারপরই কেরোসিন ঢেলে জ্যান্ত জ্বালাল প্রেমা

 Bengaluru Horror: বিয়ের প্রস্তাবের ছলনায় বাড়িতে ডাকে প্রেমিককে। তারপর কিরণের হাত-পা বেঁধে এবং চোখে কাপড় পরিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় প্রেমা। পুলিসের ধারণা, প্রেমা এই খুনের পরিকল্পনা আগে থেকেই করেছিল। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 22, 2026, 01:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের জন্য প্রেমিককে অভিনব প্রোপোজ। কিন্তু সারপ্রাইজ প্রস্তাব যে এইরকম ভয়ংকর রূপ নেবে তা সকলের কল্পনার অতীত। প্রেমিককে বেঁধে একেবারে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিল প্রেমিকা। ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর।

মৃত যুবকের নাম কিরণ (২৭)। অভিযুক্ত তরুণীর নাম প্রেমা। তারা দুজনেই রাজাজিনগরের একটি মোবাইল স্টোরে কাজ করতেন এবং দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। ঘটনার দিন বিকেলে কাজের কথা বলে কিরণকে নিজের বাড়িতে ডাকেন প্রেমা। বাড়িতে তখন আর কেউ ছিল না।

পুলিসের তদন্তে উঠে এসেছে যে, প্রেমা ঠান্ডা মাথায় প্ল্যানিং করে কিরণকে খুন করে। সে কিরণকে বলে যে, তিনি তাকে একদম 'বিদেশি কায়দায়' (Western Style) বিয়ের প্রস্তাব দেবে। এই কথা বলে সে কিরণকে রাজি করায় যাতে তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে এবং চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়। কিরণ ভেবেছিলেন এটি হয়তো কোনো রোমান্টিক সারপ্রাইজ, তাই তিনি বাধা দেননি।

যখন কিরণ সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় বাঁধা ছিলেন, তখন প্রেমা তার ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পালানোর কোনো পথ না থাকায় ঘটনাস্থলেই পুড়ে মারা যান কিরণ। কিরণের আতর্নাদ শুনে এবং ঘর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে প্রতিবেশীরা পুলিসকে খবর দেয়।

কেন এমন করল প্রেমা?
পুলিসের ধারণা, তাদের সম্পর্কের মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে অশান্তি চলছিল। প্রেমা মনে করতেন যে কিরণ তাকে অবহেলা করছেন বা এড়িয়ে চলছেন। এই রাগ এবং ক্ষোভ থেকেই তিনি এই খুনের পরিকল্পনা করেন বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিস এই ঘটনাটিকে একটি 'পরিকল্পিত খুন' হিসেবে দেখছে। কারণ, অভিযুক্ত তরুণী আগে থেকেই বাড়িতে কেরোসিন এনে রেখেছিলেন। এছাড়া একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে যে, প্রেমা নাকি পুরো ঘটনাটি নিজের মোবাইলে ভিডিয়ো করেছে। পুলিস এখন সেই মোবাইলটি পরীক্ষা করে দেখছে। ঘটনার পর পুলিস প্রেমাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে এবং জেরা শুরু করেছে। পুলিসের বড় কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন। খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এই ঘটনার পেছনে আর অন্য কোনো কারণ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

