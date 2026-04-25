Andhra Pradesh: আমার আরও চারটে গার্লফ্রেন্ড আছে, তোকে ঠিক পোষাচ্ছে না: হবু স্বামীর তাচ্ছিল্যে নিজেকে শেষ করলেন মেধাবী রেহানা
Andhra Pradesh: বিয়ে মাত্র কয়েক মাস আগেই মেধাবী তরুণীর আত্মহত্যা। হবু বরের মানসিক নির্যাতন এবং অবহেলার কারণেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। শুরুতে রেহানা এগুলোকে মজা হিসেবে নিলেও, শাহজাহান ক্রমাগত এই ধরনের কথা বলায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বছরে ফেব্রুয়ারিতেই বাগদান সারেন শাজাহান এবং রেহানা। অগাস্টেই গাঁটছড়া বাধার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে মর্মান্তিক পরিণতি রেহানার। বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন ২৬ বছরের ওই তরুণী। এই চরম পদক্ষেপের পিছনে কারণ জানলে, গা শিউড়ে উঠবে।
একজন মেয়ের কাছে বিয়ের স্বপ্ন যখন দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে কতটা অসহায় হতে পারে, তার এক মর্মান্তিক নজির তৈরি হল অন্ধ্রপ্রদেশের কডপা জেলায়। বেঙ্গালুরুতে আইটি কর্মীর সঙ্গে কথা ছিল মেধাবী রেহানার। কিন্তু বিয়ের মাত্র কয়েক মাস আগে হবু বরের অবহেলা ও প্রতারণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন তিনি।
রেহানা MSC শেষ করে কডপা জেলাতেই থাকতেন। চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রোদ্দাতুর শহরের বাসিন্দা শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর বাগদান সম্পন্ন হয়। শাহজাহান বেঙ্গালুরুর একটি নামী আইটি কোম্পানিতে কাজ করেন। তাঁদের বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল আগামী আগস্ট মাসে। শুরুতে দুজনের সম্পর্ক ভালো থাকলেও, মে মাস আসতেই শাহজাহানের আচরণ পুরোপুরি বদলে যায়।
বাবার বিস্ফোরক অভিযোগ
রেহানার পরিবারের অভিযোগ, শাহজাহান হঠাৎ করেই তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করেন। তিনি রেহানাকে সরাসরি জানান যে, তাঁর প্রতি শাহজাহানের কোনো টান বা আকর্ষণ নেই। এখানেই শেষ নয়, শাহজাহান দাবি করেন যে তাঁর অতীতে এবং বর্তমানে চারজন প্রেমিকা রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, শুধুমাত্র বাবার চাপে পড়েই তিনি এই বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন। শাহজাহান ক্রমাগত রেহানাকে চাপ দিচ্ছিলেন যাতে রেহানা নিজেই এই বিয়ে ভেঙে দেন।
১২ পাতার সুইসাইড নোট
রেহানা তাঁর ঘরের সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে আত্মহত্যা করেন। যাওয়ার আগে তিনি ১২ পাতার একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে গিয়েছেন। সেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে, শাহজাহান কীভাবে তাঁকে মানসিকভাবে নির্যাতন করেছেন এবং কীভাবে বিয়ের কথা দিয়েও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। রেহানা লিখেছেন যে, শাহজাহানের এই প্রতারণা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।
রেহানার বাবার করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। পুলিস জানিয়েছে যে, শাহজাহান এবং তাঁর বাবা-মাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালত তাঁদের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি পুরো এলাকায় শোকের ছায়া ফেলেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
