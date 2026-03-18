  • Woman Tried To Courier Father: বাসে মিলছে না সিট, পার্সেল করে পাঠাতে ক্যুরিয়ার অফিসে বৃদ্ধ বাবাকে বস্তায় বেঁধে হাজির তরুণী

Woman Tried To Courier Father: বাসে মিলছে না সিট, পার্সেল করে পাঠাতে ক্যুরিয়ার অফিসে বৃদ্ধ বাবাকে বস্তায় বেঁধে হাজির তরুণী

Woman Tried To Courier Father: গোটা পরিবারের হাবভাব দেখে সন্দেহ হয় ক্য়ুরিয়ারের কর্মীদের। তারা এক প্রকার জোর করেই ওই বস্তার মুখ খুলে ফেলেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 18, 2026, 04:20 PM IST
Woman Tried To Courier Father: বাসে মিলছে না সিট, পার্সেল করে পাঠাতে ক্যুরিয়ার অফিসে বৃদ্ধ বাবাকে বস্তায় বেঁধে হাজির তরুণী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কতটা অদ্ভূত জিনিস চাক্ষুস করলে আপনার চোখ কপালে উঠবে? বেঙ্গালুরুর এই ঘটনা জানলে সত্যিই আপনার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। বয়স্ক বাবাকে বস্তায় পুরো ক্য়ুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে হাজির এক তরুণী। সঙ্গে আনেন তার পরিবারের লোকজনকেও। কারণ কি? তারা ওই বয়স্ক মানুষকে ক্যুরিয়ার করে এক জায়গায় পাঠাবেন। ওই পরিবারের কাণ্ড দেখে চোখ কপালে উঠল ক্যুরিয়ার সার্ভিসের লোকজনের।

বেঙ্গালুরুর ভ্যালিকাভাল থানা। মঙ্গলবার সেখানেই একটি পরিবারের এক তরুণী, তাঁর স্বামী ও তাঁর শ্বশুর, শাশুড়ি এসে হাজির। তাদের সঙ্গে বিরাট এক বস্তা। কী আছে ওই বস্তায়? ক্যুরিয়ারের লোকজন জিজ্ঞাসা করলে মুখে কুলুপ এঁটে দেন। কোনও উত্তর নেই। 

গোটা পরিবারের হাবভাব দেখে সন্দেহ হয় ক্য়ুরিয়ারের কর্মীদের। তারা এক প্রকার জোর করেই ওই বস্তার মুখ খুলে ফেলেন। বস্তার মুখ খুলতেই চোখ ছানাবড়া কর্মীদের। বস্তা থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। ঠিকঠাক শ্বাস নিয়ে না পেয়ে বৃদ্ধের তখন প্রাণ যায় যায় অবস্থা। তিনি তখন রীতিমত হাঁফাচ্ছেন।

কেন এমন করেছে গোটা পরিবার? পরিবারের সদস্যদের দাবি তারা ওই কাণ্ড করেছিলেন একটা রিল বানানোর জন্য। কী রিল? তাদের দাবি, তারা দেখাতে চাইছিলেন যে উত্সবের সময় বিশেষ করে উদ্যাগী ও রমজানের সময় বাসের টিকিট পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যাওয়া বা কাউকে অন্য জেলায় পাঠানোর একমাত্র উপায় তাকে ক্য়ুরিয়ার করে দেওয়া।

এতকিছুর পরও গোটা পরিবার ক্যুরিয়ার সার্ভিসের কর্মীদের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন যে তাদের ওই ক্য়ুরিয়ায় নিতে হবে। কারণ অনেক কাটখড় পুড়িয়ে তারা ওই ক্যুরিয়ার পর্যন্ত পৌঁছছেন। তাদের ওই পার্সেল নিতে হবে।

আরও পড়ুন-আগাগোড়া রাজনৈতিক তালিকায় ডোমকলে বড় চমক, টিকিট পেলেন হুমায়ুন কবীর

আরও পড়ুন-অসমে ফিরছে বিজেপি, কেরালায় এলডিএফ, SIR আবহে বাংলার এবার কে? জনমত সমীক্ষায় বিরাট ইঙ্গিত

পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায় যখন ওই দলটি ক্যুরিয়ারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করে। তাদের অভিযোগ—এই কাজে তাদের সময় ও পরিশ্রম নষ্ট হয়েছে। এরপর তারা সেখান থেকে বেরিয়ে যায় এবং বলে, তারা এমন অন্য একটি কুরিয়ার সংস্থা খুঁজবে, যারা নিশ্চয়ই তাদের অনুরোধ মেনে নেবে। 

এই ঘটনার হইচই দেখে পথচারী ও পাশের দোকানদাররা কৌতূহলী হয়ে বাইরে তাকান, কী হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করেন। পুলিশ এসে উপস্থিতদের সঙ্গে কথা বলার সময় জানা যায়, ওই দলের কয়েকজন সদস্য পুরো ঘটনাটি মোবাইল ফোনে ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল বানাচ্ছিলেন।

এদিকে, ওই পরিবারের কথা শোনার পর আর চুপ করে থাকতে পারেননি ক্য়ুরিয়ারের কর্মীরা। তারাই খবর দেন পুলিসে। পুলিস এসে গোটা পরিবারটিকে থানায় নিয়ে যায়। সেখানেই তাদের কড়া ধমক দেয় পুলিস। পাশাপাশি গোটা ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে একটি ভিডিয়ো আপলোড করতে বাধ্য করা হয়। ভবিষ্যতে এরকম করলে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় তাদের।

Harish Rana: ছেলে বেঁচে থাকুক অন্যের শরীরে: হরিশের স্বেচ্ছামৃত্যুর পর এবার বাবা-মা কাতর আর্জি নিয়ে ঘুরছেন ডাক্তারদের দুয়ারে
TMC Candidate List 2026: গুজবের মুখে ছাই দিয়ে প্রায় টলিপ্রভাব মুক্ত তালিকা: নেই ইমন-পরম, বাদ...