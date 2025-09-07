English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

UP Shocker: স্বামীর মৃত্যুতে অঝোরে কাঁদছিল স্ত্রী, তাকেই খুনের দায়ে গ্রেফতার করল পুলিস! ভয়ংকর কাহিনি...

UP Shocker: পুলিসকে পূজা জানিয়েছে, ঘটনার দিন সন্ধের পর মুরগীর মাংস কিনতে বেরিয়েছিল মহেশ। ওই দিন গভীর রাত পর্যন্ত সে ঘরে ফেরেরি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 7, 2025, 07:17 PM IST
UP Shocker: স্বামীর মৃত্যুতে অঝোরে কাঁদছিল স্ত্রী, তাকেই খুনের দায়ে গ্রেফতার করল পুলিস! ভয়ংকর কাহিনি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বামীর মৃত্যুর খবরে অঝোরে কাঁদছেন স্ত্রী। কোনওভাবেই সেই কান্না থামানো যাচ্ছে মা। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছড়িয়ে যায় সেই ছবি। আর সেই স্ত্রী-ই কিনা স্বামীর খুনি! সন্দেহ হতেই পুলিস গ্রেফতার করল তাকে ও তার প্রেমিককে। জেরা করতেই বেরিয়ে এল ভয়ংকর কাহিনি। উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরের ঘটনায় শিউরে উঠেছেন প্রতিবেশীরাও।

Add Zee News as a Preferred Source

বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে  সুলতানপুরের কিন্দিপুর গ্রামে। সেখানেই পূজা নামে এক গৃববধূ তার প্রেমিকের সহায়তায় স্বামী মহেশকে খুন করে। 

সংবাদমাধ্যমে এনিয়ে বিভিন্ন ঘটনা উঠে আসছে। কোনও কোনও মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে বুধবার সন্ধেয় পূজার স্বামীকে প্রচুর মদ খাওয়ায় তার প্রেমিক যুবক। তারপর ফোন করে ঘটনাস্থলে পূজাকে ডাকে। তারপরই দুজনে মিলে মহেশকে খুন করে। অন্য এক মহলের দাবি, ঘটনার দিন পূজা ও তার প্রেমিককে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে মহেশ। তারপরই কোনও উপায় না দেখে পূজা ও তার প্রেমিক মিলে মহেশকে খুন করে।

আরও পড়ুন-গলা টিপে খুন করা হয় নয়ের স্বর্ণাভকে! তেহট্ট কাণ্ডে গ্রেফতার ৪...

আরও পড়ুন-প্রেমিকা ডেকে নিয়ে যাওয়ার ৩ দিন পর মিলল যুবকের ঝুলন্ত দেহ

অন্যদিকে, পুলিসকে পূজা জানিয়েছে, ঘটনার দিন সন্ধের পর মুরগীর মাংস কিনতে বেরিয়েছিল মহেশ। ওই দিন গভীর রাত পর্যন্ত সে ঘরে ফেরেরি। তবে এনিয়ে তারা পুলিসে খবর দেয়নি।

এদিকে, পুলিস তদন্তে নেমে পূজা ও তার প্রেমিক জয়শঙ্করের কল রেকর্ড খতিয়ে দেখে। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয় সিসিটিভি ফুটেজও। তার পরই চেপে ধরা হয় পূজাকে। তাতেই বেরিয়ে পড়ে তার কীর্তি। দুজনকেই গ্রেফতার করে হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
UP ShockerWoman kills husbandsultanpur
পরবর্তী
খবর

Man Kills Girlfriend: বাড়ি ফিরছি বলে আর ফেরেনি, ৮ মাস পর হঠাত্ খুলল মোবাইল, বেরিয়ে পড়ল হাড়হিম কাহিনি...
.

পরবর্তী খবর

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে!...