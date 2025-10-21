Pune: পুণের ফোর্টে ঘুরতে গিয়ে নামাজ পড়লেন মহিলারা, গোমূত্র দিয়ে সাফাই বিজেপির!

Pune: পুণের ফোর্টে ঘুরতে গিয়ে নামাজ পড়লেন মহিলারা, গোমূত্র দিয়ে সাফাই বিজেপির!
Pune Viral Video: পুণের শনিওয়াড় ওয়াড়ায় একদল মহিলা নামাজ পড়ায় বিজেপি সাংসদ মেধা কুলকর্নি ও হিন্দু সংগঠনগুলো 'শুদ্ধিকরণ' করে। এই ঘটনা ঘিরে বড় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিরোধীরা অভিযোগ করছে, এতে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুণের ঐতিহাসিক শনিওয়াড় ওয়াড়ায় একদল মহিলা নামাজ পড়েছিলেন। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর বিজেপি সাংসদ মেধা কুলকার্নির নেতৃত্বে কয়েকটি হিন্দু সংগঠন সেখানে একটি 'শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান' আয়োজন করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভিডিয়োতে দেখা গেছে, ওই হিন্দু নেতারা নামাজ পড়া জায়গায় গোমূত্র (গরুর মূত্র) ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করছেন এবং শিব বন্দনা করছেন।
মেধা কুলকার্নি কী বলেছেন?
তিনি বলেন, 'শনিওয়াড় ওয়াড়া হল মারাঠা ইতিহাসের গর্ব। সেটা নামাজ পড়ার জায়গা নয়। আমরা সেই জায়গা শুদ্ধ করেছি এবং প্রশাসনকে বলেছি যে যারা নামাজ পড়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমরা গেরুয়া পতাকা তুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অফিসাররা আমাদের থামিয়ে দেন। এরা যেকোনও জায়গায় নামাজ পড়ে এবং পরে সেটিকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে দাবি করে। হিন্দু সমাজ এখন সজাগ।'
মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নিটেশ রানে নামাজ পড়ার ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'শনিওয়াড় ওয়াড়ার ইতিহাস আছে। এটা বীরত্বের প্রতীক এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র। যদি হিন্দুরা হাজি আলিতে হনুমান চলিসা পড়ে, তাহলে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না? নামাজ পড়তে হলে মসজিদে যান। যদি হাজি আলিতে হনুমান চলিসা ও আরতি হয়, তাহলে কেউ কিছু বলুক না।'
বিরোধীদের বক্তব্য কী?
এনসিপি নেত্রী রূপালী ঠোম্বরে বলেন, মেধা কুলকার্নি ইচ্ছে করে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ঝামেলা লাগাতে চাইছেন। পুণেতে সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে থাকে।
AIMIM নেতা ওয়ারিস পাঠান বলেন, '৩-৪ জন মুসলিম মহিলা যদি ৩ মিনিট নামাজ পড়ে, তাতে এত সমস্যা কেন? আমরা তো কিছু বলি না যখন হিন্দুরা গরবা নাচ করে বা যেকোনও জায়গায় পুজো করে। সংবিধান সবার ধর্ম পালন করার অধিকার দেয়। ঘৃণা ছড়ানো বন্ধ করুন।'
পুলিসের বক্তব্য:
শনিওয়াড় ওয়াড়ায় নামাজ পড়ার ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় মহিলাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যা ASI-এর একজন কর্মকর্তা দায়ের করেছেন। পুলিস জানিয়েছে, তারা ফোর্টে নিরাপত্তা জোরদার করেছে।
পুলিসের জানান, 'এটি একটি ASI-সুরক্ষিত ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ। সেখানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করা যাবে না। ASI যে অভিযোগ দিয়েছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেউ যেন ASI-এর ঘেরাও করা জায়গায় প্রবেশ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা হবে।
