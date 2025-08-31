English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Odisha News: 'মিষ্টি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, তুমি NEET-এ উত্তীর্ণ হয়েছ।' প্রথমে অবাক হলেও খবরটি নিশ্চিত হওয়ার পর শুভম আনন্দে কেঁদে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠিকাদারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন।

নবনীতা সরকার | Aug 31, 2025
Odisha construction worker cracked NEET: ৫০০ টাকার দিনমজুরিতে ঠিকা শ্রমিক! NEET ক্র্য়াক করে ডাক্তারি পড়ার স্বপ্নপূরণ শুভমের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেঙ্গালুরুতে নির্মাণ শ্রমিক থেকে NEET উত্তীর্ণ ওড়িশার শুভম

ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এসে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করা ১৯ বছর বয়সী এক যুবক জাতীয় যোগ্যতা ও প্রবেশিকা পরীক্ষা (NEET)-তে উত্তীর্ণ হয়ে সকলের কাছে এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুভম সবার নামের এই যুবক তাঁর পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বেঙ্গালুরুতে এসেছিলেন।

স্বপ্নের পথে যাত্রা

ওড়িশার খুর্দা জেলার বানপুর ব্লকের মুদুলিডিয়া গ্রামের বাসিন্দা শুভম অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে। বাবা-মা ও দুই বোনকে নিয়ে তাঁদের পাঁচজনের সংসার। পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শুভম NEET পরীক্ষা দেওয়ার পর ফল প্রকাশের অপেক্ষা না করে কাজের খোঁজে বেঙ্গালুরু চলে যান। সেখানে তিনি একটি নির্মাণস্থলে দৈনিক মজুর হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিন মাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তিনি প্রায় ৪৫,০০০ টাকা উপার্জন করেন, যার মধ্যে ২৫,০০০ টাকা তিনি সঞ্চয় করতে সক্ষম হন।

একটি ফোন কল, যা জীবন বদলে দিল

জুলাই মাসের এক সকালে তিনি যখন নির্মাণস্থলে কাজ করছিলেন, তখন তাঁর শিক্ষক বাসুদেব মহারানা ফোন করে বলেন, "মিষ্টি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, তুমি NEET-এ উত্তীর্ণ হয়েছ।" প্রথমে অবাক হলেও খবরটি নিশ্চিত হওয়ার পর শুভম আনন্দে কেঁদে ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠিকাদারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন।

কঠোর পরিশ্রমের ফল

শুভম NEET পরীক্ষায় তফসিলি উপজাতি (ST) বিভাগে ১৮,২১৩ তম স্থান অর্জন করেছেন এবং ওড়িশার MKCG মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে MBBS কোর্সে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, বেঙ্গালুরুতে উপার্জিত অর্থ কোচিং সেন্টারের বকেয়া মেটানো এবং মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য খুবই কাজে এসেছে। শুভমের মা রাঙ্গী দেবী বলেন, "ছোটবেলা থেকেই ও খুব পরিশ্রমী এবং মেধাবী। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য ওর কঠোর পরিশ্রমই এই সাফল্য এনে দিয়েছে।"

তাঁর বাবা সাহাদেব সবার বলেন, "আমাদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা ওকে পড়াশোনা থেকে কখনো নিরুৎসাহিত করিনি।" এখন তাঁর বাবা-মা আশা করছেন যে রাজ্য সরকার তাদের ছেলেকে এই ৫ বছরের মেডিকেল কোর্স সম্পন্ন করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেবে। শুভম এখন ওড়িশার মানুষের সেবা করার জন্য একজন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণের পথে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

