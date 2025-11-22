English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mohan Bhagwat: 'হিন্দুরা না থাকলে এই পৃথিবীও থাকবে না', কেন! মণিপুরে কেন এমন দাবি ভাগবতের?

Mohan Bhagwat: ভাগবত হিন্দু সমাজকে ধর্মের বিশ্বব্যাপী অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারত একটি অমর সভ্যতার নাম

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Nov 22, 2025, 04:24 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মণিপুরে গিয়ে চমকে দেওয়ার মতো দাবি করলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। আরওসএস প্রধান বলেন, হিন্দু সমাজই বিশ্বের টিকে থাকার মূল কথা। হিন্দুরা না থাকলে, পৃথিবীও থাকবে না। হিন্দু সভ্যতা অমর। উদাহরণ দিয়ে ভাগবত বলেন, গ্রিস, মিশর) এবং রোমের মতো প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও ভারত আজও টিকে আছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ নানা ধরনের পরিস্থিতি দেখেছে। ইউক্রেন, মিশর এবং রোম – এই সমস্ত সভ্যতা পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের সভ্যতার মধ্যে এমন কিছু আছে, যার জন্য আমরা এখনও টিকে আছি।

ভাগবত হিন্দু সমাজকে ধর্মের বিশ্বব্যাপী অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারত একটি অমর সভ্যতার নাম। আমরা আমাদের সমাজে একটি বন্ধন তৈরি করেছি, যার কারণে হিন্দু সম্প্রদায় চিরকাল থাকবে।

মণিপুরে সাম্প্রতিক জাতিগত সংঘাতের পর এটি ছিল ভাগবতের প্রথম সফর। তিনি আগেও বলেছিলেন যে, ভারতে কেউ অ-হিন্দু নয়, কারণ মুসলিম ও খ্রিস্টানরাও একই পূর্বপুরুষের বংশধর।

সাংস্কৃতিক গুরুত্বের পাশাপাশি ভাগবত ভারতকে অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার উপর জোর দিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সামরিক ও জ্ঞান-ক্ষমতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক শক্তিও জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য। তিনি বলেন, জাতি গঠনের জন্য প্রথম প্রয়োজন শক্তি। শক্তি মানে অর্থনৈতিক সামর্থ্য। ‘শ্রেষ্ঠত্ব’ শব্দটি মাঝে মাঝে ভুল অর্থ বহন করে, কিন্তু আমাদের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর হতে হবে। আমরা কারো ওপর নির্ভরশীল হব না। ভারতীয় আমদানির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্ক আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের ‘স্বদেশী’ নীতির উপর নতুন করে জোর দেওয়ার আবহে এরকম মন্তব্য করলেন ভাগবত। 

সামাজিক সংকল্পের মাধ্যমে দেশের সামনে আসা চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করা যায় বলে দাবি করেন ভাগবত। ঐতিহাসিক উদাহরণ তুলে ধরে তিনি এক ব্যাখ্যা। করেন। মাওবাদী কার্যকলাপের পতনের কথা উল্লেখ করেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য ডুবত না। কিন্তু ভারতে তাদের সূর্য অস্ত যেতে শুরু করেছিল। আমরা ৯০ বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েছি। আমরা কখনই সেই কণ্ঠস্বরকে দমন হতে দিইনি। কখনও দুর্বল হয়েছে, কখনও শক্তিশালী হয়েছে, কিন্তু কখনও মরতে দেওয়া হয়নি।

Mohan BhawatRSSMohan Bhagwat on Hindus
