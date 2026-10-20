Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /দক্ষিণায়ন দুর্গাপুজো কমিটিতে নারীশক্তির আরাধনা: বাংলার দুই মহিলা পুরোহিতই চর্চায়

দক্ষিণায়ন দুর্গাপুজো কমিটিতে নারীশক্তির আরাধনা: বাংলার দুই মহিলা পুরোহিতই চর্চায়

দিল্লির গ্রেটার কৈলাস-টু'র মহিলা পরিচালিত পুজোয় পুরোহিতও মহিলারাই! রয়েছে বাংলার সঙ্গে দারুণ এক কানেকশন। নিউ দ্বারকা কালীবাড়ি অ্যাসোসিয়েশনের সুরেই সুর মিলে গিয়েছে এই পুজোর...

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 20, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 10:02 AM IST
দক্ষিণায়ন দুর্গাপুজো কমিটিতে নারীশক্তির আরাধনা: বাংলার দুই মহিলা পুরোহিতই চর্চায়
Image Credit: মায়ের মুখে কী মায়া!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আবাসনে আজ অনন্য দিল্লির কালকাজি, এবারের থিম 'সহজ পাঠ', অষ্টমীতে নামল মানুষের ঢল
2
3
4
5