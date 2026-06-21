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'বসুধৈব কুটুম্বকম', কূটনীতির নতুন অস্ত্র 'যোগ'! রাজনীতির টানাপোড়েনে ভারতের 'যোগ ডিপ্লোম্যাসি'

বিশ্বরাজনীতি ও ক্ষমতার লড়াইয়ের মাঝে ‘যোগ’ আজ ভারতের এক শক্তিশালী 'সফট পাওয়ার' এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির অন্যতম সেরা হাতিয়ার। সামরিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের মাঝেও যোগচর্চা বিশ্বজুড়ে সংঘাতহীন, শান্তিময় সংযোগ ও 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বা বিশ্বজনীন ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছে।

Published: Jun 21, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:46 PM IST
'বসুধৈব কুটুম্বকম', কূটনীতির নতুন অস্ত্র 'যোগ'! রাজনীতির টানাপোড়েনে ভারতের 'যোগ ডিপ্লোম্যাসি'
Image Credit: ফাইল ছবি

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