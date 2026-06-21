'বসুধৈব কুটুম্বকম', কূটনীতির নতুন অস্ত্র 'যোগ'! রাজনীতির টানাপোড়েনে ভারতের 'যোগ ডিপ্লোম্যাসি'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোগ এবং ভূ-রাজনীতি (Geopolitics)— আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর বিষয় মনে হতে পারে। মানুষের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা, অন্যটি বিশ্বমঞ্চে ক্ষমতা, কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জটিল সমীকরণ। কিন্তু বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে যোগ আর কেবল ম্যাটের ওপর সীমাবদ্ধ নেই; এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার বা 'সফট পাওয়ার'হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
সফট পাওয়ার হিসেবে যোগের ভূমিকা
জোসেফ নাই-এর 'সফট পাওয়ার' তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো যুদ্ধ বা চাপ সৃষ্টি না করে কালচারাল বা সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে অন্য দেশকে আকর্ষণ করার ক্ষমতাই হল সফট পাওয়ার। ভারত এই কৌশলে যোগকে বিশ্বমঞ্চে তার অন্যতম প্রধান ব্র্যান্ড হিসেবে তুলে ধরেছে। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভারতের প্রস্তাবে ২১ জুনকে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আজ ১৭৫টিরও বেশি দেশ এই দিনে শামিল হয়, যা ভারতের সাংস্কৃতিক কূটনীতির এক বিশাল বড় জয়।
গ্লোবাল ব্র্যান্ডিং ও বিশ্বস্ততা
বিশ্বজুড়ে মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা এবং লাইফস্টাইলজনিত রোগ বাড়ছে। এই সময়ে ভারত যোগকে একটি সর্বজনীন ও সম্পূর্ণ বাণিজ্যিকমুক্ত ওয়েলনেস সলিউশন হিসেবে উপহার দিয়েছে। এর ফলে বৈশ্বিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তি একটি 'শান্তিকামী ও পথপ্রদর্শক' রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।
বসুধৈব কুটুম্বকম
যোগের মূল দর্শন হল যুক্ত হওয়া— শরীর ও মনের মিলন, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন। ভারত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে "বসুধৈব কুটুম্বকম" নীতিতে বিশ্বাসী। যোগ দিবসের মাধ্যমে ভারত এই বার্তাটিই দেয় যে, ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভুলে আমরা সবাই এক সুতোয় বাঁধা।
সাংস্কৃতিক সংযোগ
আমেরিকা থেকে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য থেকে দূরপ্রাচ্য-- সর্বত্র যোগের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। এমনকি ভূ-রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলোতেও যোগচর্চা মানুষের মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক সেতু তৈরি করছে, যা ট্র্যাক-টু ডিপ্লোম্যাসি বা সাধারণ মানুষের স্তরে সম্পর্ক উন্নত করতে সাহায্য করে।
যেখানে সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বিশ্বকে বিভক্ত করে, সেখানে যোগ মানুষকে কাছাকাছি আনে। ভূ-রাজনীতির তীব্র প্রতিযোগিতার মাঝে ভারত যোগকে একটি কৌশলগত স্তম্ভ হিসেবে ব্যবহার করছে, যা কোনো সংঘাত ছাড়াই বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মন জয় করে চলেছে। এটি কেবল ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যই নয়, আধুনিক কূটনীতির এক চমৎকার ও শান্তিপূর্ণ হাতিয়ার।
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