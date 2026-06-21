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সিয়াচেন টু সাবমেরিন, সীমান্তে অটুট মনোবল! যুদ্ধজয়ের কোন নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় সেনা?

International Yoga Day 2026: প্রতিকূল সীমান্তে ভারতীয় সেনারা যোগব্যায়াম করছেন। সিয়াচেনের বরফ থেকে সাবমেরিনের গভীরতা—সব জায়গাতেই চলছে এই অভ্যাস। এটি জওয়ানদের মানসিক জোর ও শারীরিক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 21, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:41 PM IST
সিয়াচেন টু সাবমেরিন, সীমান্তে অটুট মনোবল! যুদ্ধজয়ের কোন নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় সেনা?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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