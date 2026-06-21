/সিয়াচেন টু সাবমেরিন, সীমান্তে অটুট মনোবল! যুদ্ধজয়ের কোন নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় সেনা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিয়াচেন হিমবাহের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও নিচে। এমন চরম পরিবেশে একজন জওয়ান তাঁর দিন শুরু করেন ভারী অস্ত্রশস্ত্রের মহড়া দিয়ে নয়, বরং শান্ত হয়ে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে। আবার এই জায়গা থেকে হাজার হাজার মিটার নিচে, ভারত মহাসাগরের অতল জলের গভীরে চলছে অন্যরকম জীবন। সেখানে জলের নীচে লুকিয়ে থাকা সাবমেরিনের লোহার তৈরি সরু ঘরের ভেতর, টর্পেডো টিউবের মাঝেই মাদুর পেতে প্রাণায়াম করছেন নৌসেনারা।
হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে শুরু করে সমুদ্রের বিশাল ও নির্জন জলরাশি—আজ ভারতের সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীতে যোগব্যায়াম খুব স্বাভাবিক একটা বিষয় হয়ে উঠেছে। এটি কেবল শরীর ভালো রাখার সাধারণ কোনো উপায় নয়, বরং দেশের সুরক্ষায় নিয়োজিত মহিলা ও পুরুষদের কাজের প্রস্তুতি, মানসিক জোর এবং শারীরিক শক্তি ধরে রাখার এক দারুণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।
পৃথিবীর ছাদ পাহারা দেওয়ার মানসিক জোর
সিয়াচেন, লাদাখ বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো উঁচুতে ডিউটি করা জওয়ানদের জন্য ভীষণ কঠিন। সেখানে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কম। চারদিকে বরফ আর ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। মাসের পর মাস পরিবার থেকে দূরে থাকায় একা লাগা, ঠিকমতো ঘুম না হওয়া এবং মানসিক চাপ—এসব লেগেই থাকে। দিনের পর দিন এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে শরীর ও মন দুটোই ভেঙে পড়তে পারে।
এই কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে, সেনার দল তাঁদের প্রতিদিনের কাজের তালিকায় যোগব্যায়াম ও প্রাণায়াম জুড়ে দিয়েছেন। অনুলোম-বিলোম বা কপালভাতির মতো শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম শরীরকে দ্রুত মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। ধ্যান ও মন শান্ত রাখার ব্যায়াম জওয়ানদের মনকে শান্ত রাখে। ফলে একা থাকার কষ্ট বা দুশ্চিন্তা তাঁরা খুব সহজেই সামলে নিতে পারেন। যোগাসনের নানা ভঙ্গিমা শরীরের নমনীয়তা বাড়ায়। এর ফলে জওয়ানদের শরীরে ব্যথা-বেদনা কমে এবং ভারী জিনিস বয়ে পাহাড়ে ওঠার সময় পেশিতে টান লাগার ভয় থাকে না।
লোহার দৈত্যে শান্তির ছোঁয়া
নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বা সাবমেরিনে কাজ করা সম্পূর্ণ আলাদা এক অভিজ্ঞতা। সেখানে নাবিকদের সবসময় ছোট ও ঘুপচি জায়গায় থাকতে হয়। মাসের পর মাস তাঁরা বাইরের পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। ইঞ্জিনের একটানা শব্দ, ডিউটির সময়ের হেরফের আর পাশাপাশি গাদাগাদি করে থাকার ফলে মেজাজ প্রায়ই খিটখিটে হয়ে যায়।
এই সমস্যা কাটাতে ভারতীয় নৌবাহিনী তাদের যুদ্ধজাহাজ এবং সাবমেরিনগুলোকে ভাসমান শরীরচর্চা কেন্দ্রে বদলে ফেলেছে। সাবমেরিনের ভেতর জায়গার ভীষণ টানাটানি। সেখানে ক্রু সদস্যরা দাঁড়িয়ে বা বসে ছোটখাটো কিছু যোগাসন করে নেন, যাতে শক্ত হয়ে যাওয়া হাত-পায়ে আরাম মেলে এবং ক্লান্তি দূর হয়। নির্দিষ্ট কিছু যোগব্যায়াম নাবিকদের ঘুমের সময় ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে তাঁরা যখন ডিউটিতে থাকেন, তখন তাঁদের চোখ-কান খোলা ও মন সজাগ থাকে। যুদ্ধজাহাজের খোলা ডেকে বা বড় কোনো জায়গায় যখন সব নাবিক একসঙ্গে গোল হয়ে যোগাসন করেন, তখন তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও গভীর হয় এবং প্রতিকূল সাগরেও কাজের স্পৃহা বাড়ে।
তিন বাহিনীর সুস্থতার গল্প
সেনা, নৌ কিংবা বিমান বাহিনী- কোথাও যোগব্যায়াম এখন আর শুধু ২১ জুনের 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস'-এর মধ্যে আটকে নেই। বরং বছরের পর বছর ধরে, সেনার নিজস্ব ট্রেনার ও ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে এই অভ্যাসটি খুব নিয়ম মেনে চলে আসছে।
মন ও শরীরের এই সুন্দর যোগসূত্র গড়ে ওঠার কারণে জওয়ানদের নানা রকম রোগবালাই, কাজের চাপজনিত সমস্যা এবং ক্লান্তি অনেকটাই কমে গেছে। আধুনিক যুগের যুদ্ধ মানেই চোখের পলকে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং মনের দিক থেকে পাহাড়ের মতো শক্ত থাকা। আর এই কাজেই ভারতের সশস্ত্র বাহিনী তাদের জওয়ানদের ভেতর থেকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে আমাদের প্রাচীন যোগব্যায়ামের ওপর ভরসা রাখছে।
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