Bengaluru Yoga Teacher Incident: 'আমার কাছে এসো, অনেক প্রাইজ পাবে...' বলেই শরীরে হাত! যোগা শিখতে গিয়ে শরীরে কলঙ্ক, কামুক টিচারের নখদাঁতে বিদ্ধ তরুণী, তারপরও...

Bengaluru Yoga Teacher Incident: 'আমার কাছে এসো, অনেক প্রাইজ পাবে...' বলেই শরীরে হাত! যোগা শিখতে গিয়ে শরীরে কলঙ্ক, কামুক টিচারের নখদাঁতে বিদ্ধ তরুণী, তারপরও...
অনেক বছর ধরে যোগ অনুশীলন করে আসা ওই তরুণী তার অভিযোগে জানিয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ২০১৯ সাল থেকে তাকে চিনতেন। ২০২১ সাল থেকে তরুণীটি বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শুরু করলে তাদের পেশাদার সম্পর্ক আরও গভীর হয়।
